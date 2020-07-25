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美軍逼近中國領空！共機緊急起飛　警告無線電內容曝

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▲共軍無線電內容曝光。（圖／翻攝自推特／SCS Probing Initiative）

記者崔子柔／綜合報導

中國軍機23日進入台灣西南方防空識別區，同時美軍也在台灣南部空域至東沙島附近巡視，台灣空軍則派出戰機驅離中國軍機。當天就有一位中國業餘無線電玩家錄到，美軍靠近中國領空時，共軍發出的無線電內容。

北京大學「南海戰略態勢感知計畫」平台（SCS Probing Initiative）的推特23日發布，一位業餘無線電玩家錄到中國空軍警告內容，音檔前段是一名女性塔台人員與機長的對話，他們溝通到一半，突然間就傳出共軍的警示訊息。

SCS平台推測，該段錄音應發生在7月23日台灣海峽以北的中國海岸一代，包括中文及英文警告，「我是中國海軍航空兵，你已接近我領空，立即離開，否則將遭到攔截，This is China Naval Air Force on guard.You are approaching Chinese air domain.Chang your course immediately,or you'll be intercepted.」

SCS平台當天接連發布美國RC-135偵察機、P-8A偵察機、KC-135空中加油機的航跡圖，都在台灣南部空域至東沙島、巴士海峽附近。當晚共機又進入台灣西南方防空識別區，被我國戰機升空驅離。

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