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佛羅里達空軍基地發生槍擊　指揮官稱：發生內部武裝騷動

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▲▼佛羅里達州的空軍基地哈爾伯特營地（Hurlburt Field）發生武裝內亂事件。（圖／翻攝自Hurlburt Field）

▲佛羅里達州的空軍基地哈爾伯特營地（Hurlburt Field）發生武裝內亂事件。（圖／翻攝自Hurlburt Field）

記者林彥臣／綜合報導

美國佛羅里達州的空軍基地哈爾伯特營地（Hurlburt Field）當地時間24日下午發生槍擊案，雖然僅造成1死1傷，傷亡並不嚴重，但詭異的是特種作戰第1飛行聯隊指揮官在臉書發文生聲稱，發生內部武裝騷動（armed domestic disturbance）。

根據佛羅里達當地媒體《彭薩科拉新聞日報》（Pensacola News Journal）報導，槍擊事件發生後在24日傍晚就關閉基地，空軍方面提供的新聞稿保留死者與傷者的身分，也沒有對傷者的具體受傷情況做出說明。

特種作戰第1飛行聯隊指揮官（1st SOW Commander）指揮官謝默霍恩上校（Jocelyn J. Schermerhorn）發文在事發當天發文指出，「我們基地發生了武裝內亂，造成1人死亡、1人受傷，聯隊絕不容忍這種內部暴力行為，我們將不斷透過各種資源，緩解這種不必要的暴力行為」。

▲▼佛羅里達州的空軍基地哈爾伯特營地（Hurlburt Field）發生武裝內亂事件。（圖／翻攝自Hurlburt Field）

▲哈爾伯特營地（Hurlburt Field）粉絲頁的貼文，似乎指向事發與人員的心理衛生狀態有關。（圖／翻攝自Hurlburt Field）

哈爾伯特營地官方臉書粉絲頁在事發後，則在貼出有關於心理衛生求助資源的圖片。似乎指向事件與人員的心理健康狀態有關。

基地新聞官維內瑞伯（Janell Venerabl）中尉表示，事件已經交由空軍成立的特別調查辦公室調查中。

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