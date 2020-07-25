新北保母1打3！9月嬰翻身「奶瓶繩勒脖」眼臉出血窒息亡　悲劇原因曝光

▲根據監視器畫面，保母驚慌失措，抱著孩子下樓送上救護車。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

新北市一名9月大男嬰因保母疏失窒息死亡。案發時，當事人「一打三」一共照顧三個孩子，疑為方便竟把「安撫椅」塞進嬰兒床內，再將奶瓶用繩子綁在椅子旁，導致男嬰翻身時，脖子被繩子勒住，送醫不治。家屬悲痛表示，上網查看這名保母的托嬰情況良好，才把孩子交給她，未料卻發生憾事。

《東森新聞》報導，警消接獲報案，指9月大男嬰突然沒有生命徵象。根據監視器畫面，只見保母驚慌失措，抱著孩子下樓送上救護車，但經過一個多小時搶救，男嬰仍宣告不治。

案發時，保母疑似為方便照顧，把一張安撫椅塞在嬰兒床裡，安撫椅右邊支架還綁上一條細繩，另一端捆著奶瓶，本來用意是怕奶瓶掉下來，沒想到卻要了男嬰的命。

▼保母將安撫椅放進嬰兒床內，未料發生憾事。（圖／東森新聞）

▲▼保母供稱，孩子坐在安撫椅上，翻身時脖子不小心被綁奶瓶的繩子勒住。（圖／東森新聞）

保母供稱，孩子坐在安撫椅上，翻身時脖子不小心被繩子勒住，等到她發現時，男嬰臉部發紫、眼臉出血，已經沒有呼吸心跳。救護員和警方到場初步查看，男嬰脖子有勒痕，相驗結果是窒息而死，但真正死因下周將解剖釐清。

一名保母的鄰居說，當事人當保母很久了，帶過很多小孩子，應該沒問題。據了解，當事人民國103年拿到執照，家屬上網查看後發現托嬰情況良好，才把孩子放心交給她，只是沒想到保母同時照顧三個孩子，疑分身乏術才釀成憾事。事發後，保母相當內疚，證照已被社會局廢止，訊後被依過失致死罪嫌送辦。

而事發現場，整張嬰幼兒床四周都是障礙物，嬰兒用品店業者溫祥初認為，安撫椅這樣擺其實非常危險，如果嬰兒剛好卡到床的縫隙，或撞到床的木桿受傷，都會有危險性存在，所以安撫椅要單獨使用，不要放到嬰兒床內。