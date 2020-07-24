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小黃「高架橋追殺」急煞！綠燈下車招手…她傻：車上還有2個孩子

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記者鄒鎮宇／綜合報導

多元化計程車上路，讓民眾除了路邊攔車之外，也有透過網路平台叫車的服務。一名多元化計程車的女司機表示，她日前遇到小黃按喇叭要求超車，卻因沒有讓過而被沿路逼車、嗆聲，且當時車上還有女客人的2名小孩，「還真第一次遇到這麼惡劣的人」。

該名女司機在臉書社團「爆料公社」PO文表示，她15日從土城載了女顧客及其女外傭、2名孩童。豈料，行駛到市民高架時，竟被一輛小黃計程車狂按喇叭、惡意逼車及急煞擋車。

小黃司機在下匝道時，直接將車停在原PO的車前方，不管紅綠燈號誌下車敲窗嗆聲「妳並排停車欸，我按妳喇叭妳不理」，但當原PO否認並揚言報警時，對方馬上說「麻煩了啦」直接離開。

請繼續往下閱讀...

▲▼小黃「高架橋追殺」急煞！綠燈下車招手…她傻：車上還有2個孩子。（圖／東森新聞、翻攝爆料公社）

▲▼原PO被小黃在市民高架上追殺逼車。（圖／東森新聞、翻攝爆料公社）

▲▼小黃「高架橋追殺」急煞！綠燈下車招手…她傻：車上還有2個孩子。（圖／東森新聞、翻攝爆料公社）

事後，原PO解釋市民高架限速最高時速80公里，她當時維持時速80公里，並沒有龜速行駛；她認為，小黃也有好司機，大家都是出來混口飯 ，「小黃沒錯，錯的是有問題的人剛好開小黃。」

網友看完紛紛留言，「像這種人開計程車應該要吊銷執照」、「好幾條一起檢舉，挺多錢的，小黃要白跑好幾天」、「小黃就是有太多老鼠屎，但是多元也是有，之前在路上就被多元計程車路招的客人被載走」。

也有計程車司機力挺，「我小黃，但我挺妳！不管怎樣，在快速道路逼人停車就是不對，也是嚴重傷害職業駕駛的行為。不管怎樣，不能輕易放過他，除了該讓這種駕駛受教訓，更希望能就此拔掉他的資格，讓他不會再害到營業車的聲譽。」

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