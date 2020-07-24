五股9煞「討4萬債」當街爆打！1男倒地哀號　民眾嚇傻…路上還有1把槍

記者陳豐德、陳羿妏／新北報導

新北市五股區成泰路22日晚上6時許發生一起打架圍毆事件！現場共有9名惡煞持棍棒圍毆1人，因商討4萬多元而產生糾紛，當街打起來，不過在警方到場前，便全部離去，但在案發路面上留有一把改造手槍、彈匣以及3顆子彈，蘆洲警分局經全力查辦，目前已將9名嫌犯追緝到案，訊後依妨害秩序、槍砲彈藥刀械管制條例移送新北地檢署偵辦。

▲新北市五股區22日發生一起當街毆打案，警方調閱監視器，循線逮到9名滋事惡煞。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲當時白衣男子慘遭圍毆踹倒在地。（圖／記者陳豐德翻攝）

警方指出，雙方互為朋友，也同時有借貸關係，債主一行6人開2台車，而債務人一行3人開著1台車前往蘆洲成泰路上，商討4萬元債務糾紛時，一言不合隨即開打，一名白衣男子遭圍毆踹倒在地，其中債務人一方在推擠過程中，造成槍枝掉落地面，雙方旋即離開現場。

據了解，由於現場緊鄰五股農會，且正值下班時間，有不少民眾目擊圍毆全程，還有傳言此案是「當街擄人」，不過專案小組實地探訪後，目擊者皆稱被圍毆的一方沒有被擄上車，日前警方漏夜調閱監視器，以車追人，24日將9人全數查緝到案。

▼警方到場後，卻在地面上發現一把改造手槍。（圖／記者陳豐德翻攝）



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