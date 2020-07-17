高校沒嚴格禁愛也挨告！17歲少女與學弟嚐禁果　媽氣炸帶她驗傷控「性侵」

▲少女母親不滿女兒談戀愛影響學業，甚至還與小男友發生關係，氣得帶女兒報警控告對方性侵。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄一名還在就讀高職的17歲少女，和小她1歲的學弟兩人相約在摩鐵見面，沒想到竟發生了性關係。而少女的母親事前就有發現女兒談戀愛，曾經到學校請求校方能出面協助；校方當時也有保證會嚴格控管，避免學生在校談戀愛，沒想到不僅戀情沒有中斷，甚至雙方還發生性行為。少女母親得知狀況後氣炸，帶女兒報警想控告對方性侵；另外針對校方的部分，少女的母親也打算一併提告。

根據了解，少女的母親從事服務業，單親撫養一對兒女，17歲的女兒就讀高職二年級，女兒半工半讀在牛排館打工，在母親的心裡，她一直是個乖小孩。不過從今年3月開始，女兒原本全數上繳的打工費開始出現短少，一次都少2、3千元，在母親的逼問下，才知道女兒去年底透過臉書認識小一屆的學弟，雙方進而交往。

擔心女兒早戀影響課業，母親得知戀情的當下就到學校去反應，沒想到雙方不僅戀情持續發展，甚至還疑似在男方的強迫下發生性關係。少女擔心母親知情後會責罵她，一直不敢說出事實，導致小情侶兩人在4月到6月間在相同地點共發生3次關係，不僅如此，這名學弟還跟少女討要零用錢花用。

少女的母親得知狀況後，氣得帶女兒驗傷，並對這名小男友提出妨害性自主告訴，只是讓少女母親難以接受的是，她認為校方不理不睬、態度相當消極。對此校方表示，學校有規範不能談戀愛，3月得知雙方交往，就請導師、輔導老師介入關心，沒想到雙方偷偷持續往來，甚至發生關係，會尊重家長提出訴訟。高雄市教育局也表示，接到校方通報校安，正責成校方處理中。

《ETtoday記者》致電律師葉銘進詢問，律師表示政府已增訂兩小無猜條款，若未成年少男少女兩情相悅，在沒有任何暴力脅迫等手段下發生關係，且雙方父母均不提告，可免去刑責；相反的，如果男方施以強暴脅迫手段，可依《刑法》第221條規定，處3年以上，10年以下有期徒刑。另外如果校方人員造成少女、及其母親的權益受損，當事人可依法提出國賠，來爭取自身權益。

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