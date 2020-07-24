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獨／高雄警界「畫師」本人現身　不只畫員警像！《屍速列車》最新海報也難不倒

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記者黃子倩／高雄報導

民眾只要上網搜尋「高雄新興分局粉絲頁」還有「前金分駐所」，都能看到可愛的Ｑ版圖像，幕後的繪畫者是他，今年38歲的警員黃騰緯，擔任警察工作邁入3年的他，從受訓開始畫同學一路畫到局長、警政署長，甚至是社區治安座談會的看板、防詐宣傳單以及局長過年發放的紅包袋等等，上面的Q版圖案都出自他的手，就連記者現場考他，請他畫出一幅時下流行的《屍速列車2感染半島》的海報男主角的部分，也完全難不倒他！

▲▼ 前金員警黃騰緯畫海報速度快又像 。（圖／記者黃子倩攝）

▲前金分駐所黃騰緯利用不到一小時時間畫出電影海報，成功通過記者臨時出的考驗。（圖／記者黃子倩攝）

▲▼ 前金派出所粉絲專頁 。（圖／記者黃子倩攝）

▲前金分駐所臉書粉絲頁的的插圖也是出自黃騰緯之手。（圖／記者黃子倩攝）

黃騰緯說，投入警職之前，他就讀嘉義大學美術視覺藝術研究所，曾經一邊讀研究所一邊擔任國中、國小的美術代課老師，本來以為，自己會一路投入教職或者考公務員！但後來受到家中長輩的影響，他的外公、舅舅還有表弟都是警察，就連他的親弟弟也是警大消防出身，不過他投入警職前，也曾擔心「以後沒辦法再拿起畫筆！」但基於現實，想要有份穩定工作的他，還是在家人的鼓勵下毅然決然投入警察特考。

▲▼前金員警繪畫Ｑ版圖案 。（圖／記者黃子倩攝）

▲前金分駐所的「前進貓」也是黃騰緯設計的Ｑ版吉祥物。（圖／記者黃子倩攝）

讓黃騰緯感到意外的事，投入警職後，不但沒有放下畫筆，反而多了更多「創作的舞台」，他從同事開始畫起，後來繪畫天份漸漸受到重視，他很感謝長官給很多創作的空間，讓他可以發揮自己的專長，像是前金分駐所的吉祥物「前進貓」，臉上有個箭頭圖案，就是代表向上進步的意思，加上分駐所的諧音，因此取名為前進貓！而廉政指引手冊上的「廉潔鴿」，頭上有蓮花的圖案，也是他認為這樣有「像蓮花出淤泥而不染」的含義，才會這樣設計！

▲▼ 前金員警繪畫Ｑ版圖案 。（圖／記者黃子倩攝）

▲廉政指引手冊的「廉潔鴿」，頭上蓮花的造型出自黃騰緯的巧思。（圖／記者黃子倩攝）

而且黃騰緯的專長除了可以運用在宣導品上，他對人物表情細膩的觀察，也曾協助同事辦案，像是之前轄區內曾發生一起計程車因閃避人而撞上電桿的事件，當時計程車司機一度以為，閃避的是一名正在過馬路的男子，但黃騰緯透過行車記錄器影像觀察到，影像中的人稍微駝背拄拐杖的模樣，很像是女性，而且眼尖的他，更進而認出這人就是曾經幫助過的路倒阿嬤，藉此幫忙破案。

為了測試黃騰緯繪畫上的專業，《ETtoday新聞雲記者》隨機出題，拿出車上《屍速列車2感染半島》的海報給他臨摹，結果不到一小時，就已經有9成像，可以說是非常神速！黃騰緯表示，像是這樣比較寫實風格的海報或照片，想要畫的像，就要抓住人臉的神韻，但海報中的男主角眼睛被頭髮遮蓋，所以他著重於肢體動作以及穿著的描繪，好讓成果更加分。

▲▼前金員警黃騰緯畫海報速度快又像 。（圖／記者黃子倩攝）

▲黃騰緯接受記者臨時出的考題，畫出來的海報（男主角部分）相似度高達9成。（圖／記者黃子倩攝）

目前黃騰緯手上正在進行的繪畫工作就是畫新上任局長劉柏良的Q版畫像，黃騰緯說，他注意到劉柏良說話時，他右邊的眉毛會跟著挑眉，因此他反覆看過局長的照片後，主要會加強在突出的特徵上，好讓民眾可以一眼就認出畫中人。未來，黃騰緯會繼續擔任高雄警界的畫師，幫長官或者活動揮舞畫筆，產出更多可愛的Q版圖畫，好讓警察的工作能更貼近民眾的心。

▲▼ 前金員警畫劉柏良局長 。（圖／記者黃子倩攝）

▲黃騰緯目前手頭的工作是繪製新任局長劉柏良，圖為繪製中的半成品。（圖／記者黃子倩攝）

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