台灣用戶久等了！Spotify「即時歌詞」功能悄悄上線

▲截至2019年10月，Spotify在全球有用戶數達2.48億。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

音樂串流平台Spotify在美東時間6月30日推出「即時動態歌詞功能」，首波開放地區包括印度、東南亞和拉丁美洲的共26個國家，台灣雖然也在首波名單中，但這項功能直到近日才悄悄上線，讓不少忠實用戶直呼「真得久等了」！

即時動態歌詞功能其實在KKBOX、Apple Music等串流平台早已推出許久，也是用戶在選擇平台的主要考量之一，直到最近Spotify終於聽到用戶的心聲，與歌詞提供商Musixmatch達成協議，在6月底推出即時動態歌詞功能。

目前這項服務只有在IOS與Android版本推出，用戶在原有的播放界面下滑，就可以看到新增的歌詞版面，單點歌詞可進一步全螢幕顯示歌詞。不過，並非所有歌曲都支援歌詞功能，經過實測，此功能在英文歌曲與韓文歌曲的支援度較廣，中文歌的部分比較常見到尚未支援的歌詞功能的歌曲。

▲Spotify及時歌詞功能。（圖／記者楊庭蒝翻攝）

此外，即時動態歌詞功能目前只在手機版本推出，電腦版的用戶則尚未開放。

除了音樂方面，Spotify也將觸手伸到Podcast平台，從5月份開始，Spotify就開始與一些知名節目主合作，製作了一些Podcast，第一波節目內容包括Book of Basketball 2.0、Fantasy Footballers、The Misfits Podcast、H3 Podcast、The Morning Toast等。