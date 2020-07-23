追思2名陸航殉職飛官　嚴德發：英雄從來不會消失

▲嚴德發追思陸航殉職飛官。（圖／軍聞社提供）

文／中央社

OH-58D直升機16日失事、兩名飛官殉職。國防部長嚴德發今天赴航特部601旅出席追思儀式，並說，兩飛官在生命危急做出最困難決定，「英雄從來不會消失，只是換了一個形式存在」。

航特部所屬601旅OH-58D戰搜直升機（編號616），16日下午執行戰備操演任務結束返場時墜落，機上正駕駛簡任專少校、副駕駛高嘉隆上尉，均不幸殉職。

軍事新聞通訊社晚間報導，嚴德發傍晚前往陸軍航空601旅出席袍澤緬懷追思儀式，率國軍高階幹部向兩名殉職飛行官獻花致意，表達內心的不捨與敬念。

嚴德發表示，兩名飛行官在生命最危急的時刻，做出最神聖、最困難的決定，秉持不畏生死、不懼犧牲精神，為國軍寫下光榮的篇章、為陸航樹立不朽典範，深值全體國軍官兵敬佩。

「我們在乎的不是英雄稱謂，而是我們每一天扛著只有英雄才努力的責任，做著只有英雄才敢做的訓練」。嚴德發強調，身為軍人不容有絲毫遲疑，這也是軍人的堅定使命、驕傲與責任。

「英雄從來不會消失，只是換了一個形式存在」。嚴德發說，兩名飛官的大愛將存在每位國軍官兵心中，他們捍衛國家的任務已經完成，未來將由全體陸航官兵傳承這份精神，繼續捍衛家園安全；隨後，嚴德發將不捨袍澤的追思話語貼於看板上，感念他們畢生為國奉獻、為國為民的精神，並致上最崇高的敬意。