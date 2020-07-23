迷失在雙黃線！新北男「無照路殺」撞公車　敬禮離開再撞：我技術差

記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市新莊區建國一路22日晚間發生車禍事件，31歲陳姓男子駕駛林姓女性友人租來的汽車，因無照技術不好而在路上不斷迴轉，甚至猛撞公車，讓車上女乘客發出尖叫，而陳男也下車敬禮說抱歉，隨即上車離開再撞一次。警方連夜追查，通知陳男到案說明，將依道路交通管理處罰條例進行開罰。

陳男無照駕駛借來的車，邊練車邊開到樹林找朋友，行經建國一路時發現走錯，想在雙黃線直接迴轉，卻無奈技術不佳，在路中間來回繞圈，影響交通3分鐘左右。

▲▼陳男無照駕駛，坦承自己技術差。（圖／翻攝爆廢公社、我是新莊人）



期間，陳男差點撞到計程車、外送員，來回的繞圈中也撞倒機車，甚至倒車猛撞三重客運985路公車，導致車上女乘客嚇到尖叫。陳男發現撞車，直接下車敬禮，用口語說聲抱歉，便上車繼續繞圈，又再撞了公車一次。

警方獲報後，調閱監視器畫面追查，發現該車是30歲林姓女子所租，再轉借給陳男，便通知陳男到案說明。陳男表示，他駕駛技術不好，撞到時看公車司機沒有下車，以為對方沒要追究，才會開車離開，「十分抱歉」。

警方訊後依《道路交通管理處罰條例》中的無照駕駛、雙黃線迴轉及肇逃開罰，最少將吃下7600元罰鍰，額外還有公車、機車及租賃車公司的維修費用。

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