陸累計推廣新能源汽車超過450萬輛　佔全球50%以上

▲山東威海新能源車製造工廠。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸工業和信息化部副部長辛國斌23日表示，中國新能源汽車產業規模全球領先，產銷量連續5年位居世界首位，累計推廣的新能源汽車超過了450萬輛，佔全球的50%以上。

辛國斌在國新辦記者會上指出，自2009年開展「十城千輛」示範推廣試點以來，經過各方面多年的持續努力，中國新能源汽車產業發展取得了長足進步，成為引領汽車產業轉型升級的一個重要力量。

辛國斌提到，目前，中國新能源汽車產業規模全球領先，產銷量連續五年位居世界首位，累計推廣的新能源汽車超過了450萬輛，佔全球的50%以上。

辛國斌指出，從產業發展進步的角度來看，技術水平在明顯提升，主流車型的續駛里程基本上都在400公里以上，動力電池單體能量密度也達到了250瓦時／公斤。此外，整個產業發展的體係也漸趨完善，新能源汽車的基礎材料、電池、電機、整車、電控、生產裝備等產業鏈上下游基本實現了貫通。

辛國斌提到，產業配套環境也不斷優化，全國已累計建設充電站3.8萬座，換電站449座，建設了各類充電樁130萬個，其中公共充電樁55.1萬個，私人樁74.9萬個，同時，還建成了「十縱十橫兩環」4.9萬公里高速公路快充網絡。

辛國斌還說，下一步將加快發布《新能源汽車產業發展規劃（2021－2035年）》，目前規劃的研究工作已經完成，並上報國務院，同時，進一步發布實施公共領域車輛電動化的行動計劃，準備在公車、計程車，城市物流車，包括環衛的清掃車等方面，進一步推動電氣化。