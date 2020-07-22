iPhone鏡頭供應商殺出新對頭！　玉晶光受打擊大跌逾7％

▲iPhone鏡頭供應商未來將有更多的競爭者。（圖／PhoneArena）



記者謝仁傑／綜合報導

蘋果每次只要一有改變，相關供應鏈就會受到很大的影響，天風國際分析師郭明錤表示，韓國最強鏡頭供應商Semco和中國最強鏡頭供應商舜宇光學，將分別在今年下半年和明年打入蘋果的鏡頭供應鏈，這對於目前蘋果鏡頭供應商玉晶光（3406）來說，勢必在年營收和獲利上會有大影響。

郭明錤指出，三星電機（Semco）是蘋果的既有供應商，將在2022年為蘋果供貨大部分的「潛望鏡式變焦」鏡頭（內變焦鏡頭），雖然先前蘋果曾與玉晶光共同宣布潛望鏡式變焦鏡頭的設計計劃，但商場上沒有永遠的朋友，計劃可能已經改變。

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郭認為，這也意味著鴻海轉投資的康達智（Kantatsu）可能會逐漸退出蘋果供應鏈，而Semco會接受更多，並瓜分玉晶光訂單，對玉晶光規格升級不利；而舜宇的進入，則意味著將產生更激烈的價格戰。推測蘋果目的是為了分散供應風險、降低成本及開發新技術。

他進一步指出，舜宇預計會在明年上半年開始為iPad與Mac的鏡頭供貨，這將直接衝擊玉晶光，對玉晶光來說會是一場價格肉搏戰。

玉晶光今受此消息影響，尾盤股價一路下滑，最後跌了55元，收在715元，大跌7.14％。

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