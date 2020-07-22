美國最貴驅逐艦「朱瓦特號」　 3艘出現聖地牙哥海軍基地

▲「朱瓦特號」單艦造價44億美元（約新臺幣1,329億元）。（圖／取自免費圖庫Wikimedia Commons）

實習記者劉雪兒／綜合報導

美國海軍花了220億美元（6500億台幣）研製新型驅逐艦，原先預計製造28艘，但因為成本過高的關係，在國會稽核處（GAO）的「建議」下，最終僅購買3艘，分別排定為DDG-1000、DDG-1001與DDG-1002，且都已經完工，目前聚集在聖地牙哥海軍基地。

根據《富比士》報導，3艘驅逐艦合體，這也意味著海軍是時候弄清楚對它們的「規劃」了。前海軍上將萊恩（Ryan Belscamper）提出自己的看法，表示傳統的戰備模式是一個錯誤，不斷重複訓練、部署和整修，這樣反而對朱瓦特級驅逐艦造成「災難性浪費」，更何況現在僅有3艘的情況下，危險時期可能只有1艘可用。

萊恩在專業期刊《過程》的專欄中建議說，海軍應該將這3艘驅逐艦一起加入巡洋艦中隊，以恢復到數百年歷史的作戰模式，與獨立且自給自足的軍艦一起航行，保存後備力量，並在危機時迅速前進。

朱瓦特級驅逐艦早前主打先進的火炮系統（Advanced Gun System）已經被海軍所遺棄了，而設定為登陸的火砲支援艦，也已經重新改為為水面打擊艦，單艦成本要價44億美元（約新臺幣1,329億元），是目前最貴的驅逐艦。