趙藤雄「身體差」不想天天去派出所報到　法院裁定一周少去3天「代價4.5億」

▲趙藤雄以身體不佳為由，聲請降低到派出所報到的頻率，法院裁定他一周可少去三天「代價4.5億」。（圖／ETtoday資料照）

記者羅志華／台北報導



遠雄創辦人趙藤雄涉犯大巨蛋等四大弊案，北檢依違反貪汙罪起訴、求刑共24年，最後以5.5億元交保，並必須每天至派出所報到；趙藤雄於6月間，以身體不佳為由聲請降低報到頻率，北院22日，依趙藤雄增加了2.5億元保證金，又由2個兒子各出具1億元保證書，並責付3位委任律師，裁定他於每周一、三、五、日至北市吳興街派出所報到。

趙藤雄於6月間，委請律師出庭表示，因身體狀不佳，願提高保證金以換取免除，或降低原本每日報到的頻率，改為一周報到一次，律師更指出，趙藤雄身體狀況差到「已無逃亡可能」，目前生活僅在醫院、家中、派出所間出沒，

北院認為，趙藤雄起訴到現在2年多，每天都遵守裁定到派出所報到，又考量他提出的醫療報告中，確實因狀況不好須常到醫院就診，若他再增加2.5億元保證金、2個兒子也各提1億元保證書，連同先前交保的5.5億元，擔保金額將達10億元，認定足以對趙藤雄產生一定強制力，裁定他於每周一、三、五、日到吳興街派出所報到，至2021年3月21日止，而限制住居、出境、出海部分則不受影響，要是趙藤雄違反規定，則再構成執行羈押之事由。

生火了！連我媽都用到發光

新店隨機殺人案》兇嫌申請3鑑定欲逃死…家屬痛哭：人殺一殺說要鑑定沒道理



民進黨表決30小時通過國民法官法…邱顯智：委員醒的沒幾個「不知在急甚麼」

癌末翁生前財產給同居女友管…子女旅居國外「久久探一次」爭產提告敗訴

