貪官包山包海！北市區監理所長插乾股　爽領「駕照體檢」分紅171萬被起訴

記者徐愷昕／台北報導

台北市區監理所所長袁國治涉利用職務之便，在監理站附近與黃、李2業者合資開設診所，並授權診所代辦駕照體檢等相關業務，藉此領取分紅171萬餘元，台北市區監理所車輛管理科長陳國富亦與袁共謀獲取汽車代驗廠股權；另外，袁男還被查出，涉收受停車場王姓業者10萬元賄賂。台北地檢署今（14）日依貪污治罪條例等罪將袁、陳、王起訴，另4名業者則獲緩起訴處分。

▲台北市區監理所所長袁國治涉貪171萬被起訴。（圖／記者游宗樺攝）

曾任公路總局專門委員、秘書室主任的袁男曾於2018年間，和弟弟及其他5名合夥人投資士林承德診所，透過袁男任監理所長的職務權力，授權診所代辦一般汽機車駕照及職業駕照體檢、審驗，及75歲以上駕照換領、考領的認知功能測驗等，藉此從營業所得中獲得分紅圖利自己，當時袁男沒有出資，僅依投資比例分紅4成就獲利171萬2千元。

此外，袁男負責管理停車場設置及變更業務時，王姓停車場業者為了確保其所承租的土地能盡快取得停車場設置許可，在2019年1月間向袁男行賄約10萬元，他也收下。

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另台北市區監理所車輛管理科長陳國富也涉嫌與袁男一起貪汙，袁透過陳作為白手套，與北市濱江街一家汽車代驗廠談合作，表示會幫忙該代驗廠取得國有土地承租權，但若事成，代驗廠需給予他們2人公司5%股權。

檢方認定袁、王、陳等3人涉犯貪汙罪，今（14）日依法起訴；而其餘4名業者，念在他們素行良好也都承認錯誤，予以緩起訴處分，但各須支付公庫40萬至90萬元不等處分金。

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