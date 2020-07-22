下令中國「72hrs關閉使館」　美國國務院：保護國民個資與智財權

▲中國駐休士頓領事館。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國國務院在當地時間22日證實，已下令要求中國在72小時內關閉駐德州休士頓的領事館。國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus） 指出，此行是為了保護美國的智慧財產權和美國國民的個資。對此中國外交部也火速做出回應，希望美方立即撤銷有關錯誤決定，否則會有正當和必要反應。

根據CNBC報導，對於這兩個全球最大經濟體之間的緊張局勢持續升溫，美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus） 解釋，華盛頓不會容忍中共對於美國主權的侵犯，以及對於美國國民恐嚇行為，因此才會做出要求中方關閉使館的命令。

根據美國休士頓警察局（Houston police Department）消息指出，中國駐休士頓領事館21日晚間8時許，在館內的後院焚燒文件產生濃煙，消防隊接獲通報立刻趕往現場，但抵達後卻被擋在館外，不得其門而入。外界認為，使館內的人員擔心閉館後燒機密文件會曝光，才會有緊急焚燒文件的情形發生。

對此，中國外交部發言人汪文斌表示，7月21日，美方突然要求中方關閉駐休士頓總領館，這是美方單方面對中方發起的政治挑釁，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重違反中美領事條約有關規定，蓄意破壞中美關係，十分蠻橫無理。

▼中國外交部發言人汪文斌。（圖／路透）