快訊／阿拉斯加州外海規模7.8地震強襲！　發布海嘯警報

▲美國阿拉斯加外海規模7.4地震,當局發布海嘯警報。(圖/翻攝自NOAA)

記者張方瑀/綜合報導

美國阿拉斯加州佩里維爾(perryville)在當地時間21日晚間10時12分(台灣時間22日下午2時12分),發生規模7.8強震,深度僅13公里,目前當局目前對南阿拉斯加發布海嘯警報。

不少網友在地震追蹤網站「EMSC-CSEM」上表示,「客廳的水晶燈瘋狂搖晃,真的很暈很恐怖」、「整個窗戶跟床都在震動,感覺非常慢長」。

UPDATE: #Alaska #earthquake magnitude upgraded to 7.8 with #Tsunami Warning for southern Alaska/Alaska peninsula.

Awaiting further word clearing U.S. mainland/Canada/Hawaii from any #tsunami threat... more to come. #wawx #akwx #akquake pic.twitter.com/NxUfmp5HRt