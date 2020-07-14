客機廁所發現「機上有炸彈」紙條！機組員塔台失聯　英空軍2戰機急升空

▲瑞安航空編號FR1902班機機組人員一度與塔台失去聯繫。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

瑞安航空（Ryanair）一架自波蘭飛往愛爾蘭客機13日晚間遇上緊急事件，有人在廁所發現一張寫著機上有爆裂物的紙條，機長啟動緊急應對措施，儘管機組人員一度與塔台失去聯繫，英國空軍2架戰機升空伴飛，但所幸最終成功緊急迫降在英國倫敦東北部機場，機上人員全數平安。

綜合BBC等外媒報導，該架編號FR1902的波音737客機13日原定自波蘭第二大城克拉科夫（Krakow）飛往愛爾蘭首都都柏林（Dublin），但卻在飛行途中發現廁所有一張「機上有爆裂裝置」的警告威脅紙條，機長依照緊急程序通報英國政府，於當地晚間6時30分左右啟動降落作業，最終轉降倫敦東北部斯坦斯特德機場（Stansted Airport）。

只不過，機組人員一度與塔台失去聯繫，英國皇家空軍2架「颱風戰鬥機」（RAF Typhoon Jets）於當地晚間6時40分緊急升空，護航該架班機直到降落。

機場發言人隨後向媒體證實這起緊急事件，強調機上人員全數平安，而瑞安航空發言人也表示，該架班機降落斯坦斯特德機場後，滑行至一處偏遠停留區，讓乘客在該區下機。目擊者稱，班機在降落後，被警消人員團團包圍，現場也有多輛救護車。

航空公司透過聲明指出，英國埃塞克斯郡警方事後針對該班機及機上乘客進行檢查，待相關程序結束後，會協助乘客轉機至都柏林。

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