客機廁所發現「機上有炸彈」紙條！機組員塔台失聯　英空軍2戰機急升空

▲瑞安航空編號FR1902班機機組人員一度與塔台失去聯繫。(示意圖/路透)

記者詹雅婷/綜合外電報導

瑞安航空(Ryanair)一架自波蘭飛往愛爾蘭客機13日晚間遇上緊急事件,有人在廁所發現一張寫著機上有爆裂物的紙條,機長啟動緊急應對措施,儘管機組人員一度與塔台失去聯繫,英國空軍2架戰機升空伴飛,但所幸最終成功緊急迫降在英國倫敦東北部機場,機上人員全數平安。

綜合BBC等外媒報導,該架編號FR1902的波音737客機13日原定自波蘭第二大城克拉科夫(Krakow)飛往愛爾蘭首都都柏林(Dublin),但卻在飛行途中發現廁所有一張「機上有爆裂裝置」的警告威脅紙條,機長依照緊急程序通報英國政府,於當地晚間6時30分左右啟動降落作業,最終轉降倫敦東北部斯坦斯特德機場(Stansted Airport)。

只不過,機組人員一度與塔台失去聯繫,英國皇家空軍2架「颱風戰鬥機」(RAF Typhoon Jets)於當地晚間6時40分緊急升空,護航該架班機直到降落。

Looks like two eurofighters? Circling stansted airport... #stansted #stanstedairport pic.twitter.com/JmORybxx7l