安倍邀習近平「國賓身分訪問」　62％日本人：應該取消

▲日本首相安倍晉三。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社記者楊明珠東京20日專電

有關日本首相安倍 晉三邀請中國國家主席習近平以國賓身分到日本進行國是訪問，日本經濟新聞最新民調顯示，有62%的民眾認為應取消邀請，僅28%受訪者認為應按計畫邀請。

日本經濟新聞於7月17日至19日進行民調，針對安倍邀請習近平以國賓身分到日本進行國是訪問，民調結果顯示，有62%的民眾認為應該取消邀請；僅28%的受訪 者認為應按計畫邀請。

回答應該取消邀訪習近平的民眾當中，即使是比較親中的公明黨支持者也有逾5成認為應取消。在野黨立憲民主黨以及國民民主黨的支持者各逾7成認為應取消邀請。

以年齡層來看，選答「應取消邀請」者，60歲以上 占68%，40歲至59歲有58%，18歲至39歲有59%。

支持安倍晉三能讓景氣復甦的民眾當中也有62%認 為應取消邀請習近平訪日；有32%認為應邀請。

這份民調顯示，不論是支持那一個政黨或那一個年齡層，不同意邀請習近平訪日仍占多數。

習近平以國賓身分訪日是去年習近平與安倍在高峰 會談上達成的協議，原訂習近平今年春天訪日，但受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情影響而推延。

執政黨自民黨的外交部會及外交調查會7月8日向政府提出意見書，內容記載「不得不要求取消邀請習近平訪日」。日本政府表示，邀請習近平訪日，中日雙方仍持續進行溝通，目前還不是協商具體行程的階段。

自民黨內部早就對於政府邀請習近平以國賓身分訪日持慎重看法，原因包括有日本人在中國遭到拘留、中國公務船頻頻航行釣魚台海域，日本認為領土遭入侵等。

今年6月中國不顧國際社會反對強行實施「港區國 安法」，中美關係對立加劇，日本政府邀請習近平以國賓身分進行國是訪問的環境更難形成。

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