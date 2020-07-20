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「投資型保單」財富規劃更多元　保守型保戶可選擇利率變動型年金

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▲第一金人壽總經理林元輝。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲第一金人壽總經理林元輝。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

財經中心／台北報導

「後疫情時代」市場不穩定，卻充滿進場機會。為了鼓勵民眾進行財務管理，第一金人壽推出「『投』『利』雙響整合行銷專案」，同時建議積極型保戶選擇彈性較高的投資型保單，保守型保戶則可投保穩定性高的利率變動型年金。

可攻：選擇投資型保單，讓財富規劃更多元

第一金人壽總經理林元輝指出，民眾若沒買過投資型保單，但能承受風險、想嘗試較積極的投資，可以從相對單純的「全委」投資型保單開始規劃。

以第一金人壽傳富系列為例，屬於「全委」的投資型保單，連結「柏瑞投信」及「摩根投信」兩個投資帳戶，保戶將資金交由兩大投信團隊操作，能享有低波動、穩健投資成效及月月撥回等多項好處。

投資經驗豐富的民眾，則可選擇一般投資型保單，如金鑽系列或鑫動系列，自行挑選基金，並利用每年12次免費轉換，即時變更投資組合。

林元輝表示，第一金人壽7月20日全新推出的精選99系列保單，由9大投信聯手出擊精選35檔基金，其中包含9檔國人最愛基金，提供保戶充足靈活的財務規劃保險商品。

可守：選擇利率變動型年金，即刻準備退休金

在低利率環境，保守型民眾透過利率變動型年金，便能以穩健的複利方式創造退休現金流。後疫情時代，台幣持續走強，依據臺灣銀行歷史牌告匯率，今年6月美金匯率平均29.7，年減少約5%，國人紛紛看準時機、逢低買進。

同為利率變動型年金，美元計價商品的宣告利率又會高於台幣計價商品，民眾如有餘裕，建議趁美金低點換匯投保。

林元輝補充，保戶前6年如果需提前解約，以第一金人壽「美滿120」美元利率變動型年金為例，也只會收取最低門檻的1%解約費用，讓資金進退皆宜。

 
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