全球每3秒就有1人失智！第一金人壽攜手北醫 「保單捐贈計畫」：買長照就捐款

▲在老年化社會的趨勢下，民眾已開始注意長照議題。（圖／pixabay）

記者楊絡懸／台北報導

政府持續推動長照升級，第一金人壽宣布，承襲第一金融集團積極實踐企業社會責任的精神，與台北醫學大學附設醫院合作，推出「信義區石頭湯」保單捐贈計畫，期許在台灣通往優質長照的路上盡一份心力。

世界衛生組織（WHO）估計，全球平均每3秒就有1人罹患失智症，失智狀況嚴重時則會需要長期照護服務，長照議題離人們越來越近，並已成為大家要一起面對的人生課題。

第一金人壽總經理林元輝說明，「信義區石頭湯」社區整合照顧服務中心由台北醫學大學附設醫院承辦，結合了專業醫療服務及在地資源，透過居家、社區及機構式服務，提供全方位的社區長照服務。

第一金人壽重視長照社會的發展，保單捐贈計畫能將資源投入社區長照計畫的核心行動方案，包含硬體設施重建及軟體規劃推廣。林元輝解釋，第一金人壽將以2020年度民眾購買第一金人壽「長期照顧險」或「貸款衍生性壽險」（房貸壽險）的新契約總件數，乘以每件捐出100元愛心款為計算基準，捐款贊助長照服務再升級。

▲第一金人壽總經理林元輝。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

對於家庭責任重的三明治族而言，如果背負房貸，就需要藉由「長期照顧險」及「房貸壽險」備足保障，保障期間若不幸發生意外或疾病，如符合條款約定之長照狀態，「長期照顧險」就會啟動一次性／分期給付，用來支付醫療及療養費用。

保戶若不幸身故，足額的「房貸壽險」則能將剩餘房貸的責任轉給保險公司，家人就不用為了負債而煩惱。

台灣預計於2026年邁入「超高齡社會」，長照需求人口將突破百萬。衛福部調查顯示，照顧者每天平均需花費11個小時，長照期間高達7.8年，國人平均保障卻不足以應付冗長的照護期間。

林元輝說，第一金人壽以「讓每一位民眾擁有充足保障」為核心經營理念，致力於保障型商品的銷售，未來更將持續關注長照議題，包括商品設計、保戶服務、公益焦點等多元面向，發揮「政府力量有限，民間資源無窮」的石頭湯精神，讓台灣成為一個適合高齡化民眾居住的優質環境。