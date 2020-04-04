放寬適用對象！第一金人壽推「保單借款+保費緩繳」紓困服務　放無薪假也可申請

▲新冠肺炎疫情升溫，民眾搭乘捷運一定會戴口罩。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊絡懸／台北報導

各國持續爆發新冠肺炎（COVID-19）案例，除了公司行號實施居家辦公，不少民眾也選擇自主健康管理、居家隔離或居家檢疫等。為了支持積極落實防疫的保戶，第一金人壽宣布，即日起至6月30日，再加碼推出「2大防疫紓困服務」，分別是保單紓困借款及保費緩繳。

第一金人壽總經理林元輝表示，「保單紓困借款」及「保費緩繳」服務適用對象，主要為符合「4種狀況之一」的要保人或被保險人：1、確診罹患新冠肺炎。2、居家隔離。3、居家檢疫。4、因疫情放無薪假。

林元輝說，疫情期間如遇財務困頓，保戶可善用第一金人壽服務達到開源節流的效果，也就是「借款」與「保費緩繳」。第一金人壽的保單借款服務，能提供一次最高限額為保單帳戶價值30%、最多30萬元的借款本金，借款前90天都不會收取利息。

保戶登入第一金人壽e化服務專區，就可即時查詢持有保單的保單帳戶價值，掌握自己的借款額度。

林元輝表示，「保費緩繳」服務也放寬適用對象，將居家隔離、居家檢疫及因疫情放無薪假的保戶納入，保戶只要提供相關證明文件，就可以申請當月應繳保費緩繳3個月，幫助保戶排除財務困境、專心抗疫。