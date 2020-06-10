苗栗縣議員鄭聚然涉賄選提告當選無效　二審駁回定讞！保住議員

▲苗栗縣議員鄭聚然涉賄選，檢方等提起當選無效之訴，一審判決當選無效之訴遭駁回，二審今天維持原判，全案定讞。（圖／記者黃孟珍攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

2018年議員選舉時，苗栗縣議員鄭聚然、頭份市民代表劉文照涉賄選，檢方等提起當選無效之訴。一審判決，鄭聚然的當選無效之訴遭駁回，劉文照則被判當選無效。台中高分院今天維持原判，全案定讞。

2018年九合一大選，鄭聚然、劉文照分別當選苗栗縣議員及頭份市民代表。2人遭檢舉於選舉期間搭檔競選並涉嫌共同以現金買票，苗栗地檢署檢察官及縣議員落選人李貴富、頭份市民代表落選人羅文豐，分別對鄭、劉員提出當選無效之訴。

鄭、劉2人選舉期間，劉文照被指控在2018年10月與鍾姓男子到林姓選民住處，鍾男將劉文照所出資的賄款5500元交付給林姓選民；另外，鄭聚然部分，也被指控其競選團隊人士交2萬8千元給林姓女子做為賄選款項，由林女在2018年10月4日於三灣鄉住處交付2千元及選舉文宣給林姓選民，並央求支持投票鄭聚然。

台中高分院認為，劉文照的賄選行為明確，應判決當選無效；而鍾男的行賄款項是來自劉文照，鄭與劉2人搭檔競選，只一起掃街拜票、宣傳造勢，劉文照雖有賄選行為，但不能因此即認鄭與劉必有犯意聯絡，且鄭聚然並不認識林女，應無可能由不認識的人幫忙賄選，因此未構成賄選，無理由判決鄭聚然當選無效。依公職人員選舉罷免法第一二七條第一項規定，此判決不得上訴，亦不得提起再審之訴。

鄭聚然9日得知維持原判後表示：「感謝法官明察秋毫，還我一個清白。」

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