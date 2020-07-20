漸凍人遭公車拒載深夜「丟路口」　新北交通局開罰9000元

圖文／鏡週刊



漸凍人胡庭碩昨（19日）凌晨被三重客運司機拒載，於臉書上悲控事發過程，胡庭碩向司機解釋電動代步車合法，「我以為司機聽懂了，他稍微移動了車子，在我以為他要靠邊載我的時候，直接開走。」對此，新北市交通局今（20日）上午已依公路法開罰業者新台幣9,000元。

胡庭碩於臉書發文，一開頭就說「我真的太累了，也真的傷心透了」還原自己受難過程，一大早就出門的他，在凌晨12點15分下班準備搭公車回家，但司機卻以他的電動代步車不是輪椅為由，拒絕讓他上車，當下，胡庭碩的電動代步車只剩最後一格電，不管是人或是車都沒辦法開過一整座跨越淡水河的橋回家，卻仍慘遭三重客運司機拒載。

胡庭碩感概表示，「因為我太累了沒有據理力爭的後果，就是我現在要在公車站等到天亮，我可以打給三重客運生氣嗎，沒有用，他不也不會送回家，我也沒有力氣，不管是身體還是心。」

三重客運協理高燦煌則在貼文下方留言致歉，表示「經詢問該名駕駛員據其表示錯誤的將電動輪椅車誤解為電動代步車，而未協助搭乘，經告知後他也深深的感到抱歉。」允諾對於駕駛員的疏失，將進行再教育訓練及行政處分。

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對於胡庭碩的遭遇，新北市交通局回應指出，經調閱相關影像，已確認有拒載情形，經了解司機是新進駕駛，不熟悉可上公車的身心障礙輔具規定才誤判，上午已依公路法開罰業者新台幣9,000元。



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