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全中運屏東啟動　台東體育會19日慰勞代表隊職員

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▲ 全中運屏東啟動，台東體育會19日慰勞代表隊職員。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲ 全中運屏東啟動，台東體育會19日慰勞代表隊職員。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

109年全國中等學校運動會18日正式在屏東縣展開6天的各項競賽，台東縣代表隊計485位選手参加，由於台東縣即將於11月底舉辦理全國身障運，因此也利用機會積極宣傳，歡迎選手及民眾到台東。今19日台東縣體育會理事長陳銘風也率團慰勞隊本部工作人員及教,練。

台東縣代表隊由教育處長林政宏率領繞場，台東縣將於今年11月27日至30日一連4天辦理109年全國身心障礙國民運動會，特別組成觀摩團前往屏東實地了解運作情況，作為身障運籌辦参考也到各縣市隊本部贈送台東好物及全障運意象茶包禮盒。今年全國中等學校運動會台東縣有18所高中職，參賽隊職員共計450人、團本部35人，合計485人；共計參賽12種競賽項目(田徑、游泳、體操競技、羽球、軟式網球、跆拳道品勢及對打、柔道、舉重、射箭、射擊、拳擊、角力)。

教育處表示，今年有望為台東縣奪牌項目為田徑、舉重、射擊、柔道、軟式網球、游泳、體操競技及角力，台東縣全中運代表隊國立台東體中將仍是奪牌熱門學校，田徑、柔道、舉重、射擊可以說是金庫的來源，尤其高男、高女組柔道將尋求連霸紀錄(高女四連霸)，柔道各組都將奪回冠軍霸業，台東體中國、高男組軟網、射箭、跆拳道、游泳、擊劍、射擊等項目也有拿牌希望，另外，台東高中高女游泳、台東體中高男組田徑、大武、賓茂國中體操、寶桑國中國女田徑、角力、台東專校角力、卑南國中舉重與柔道、知本國中舉重等奪牌呼聲也相當濃厚。

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