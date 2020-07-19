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花蓮全中運傳捷報！舉重、游泳1日雙金　累計進帳2金1銀8銅

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▲高男組游泳1500公尺自由式-徐唯嘗（四維高中）。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

國男組舉重73公斤級-余棖瑋（三民國中 ）。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年全國中等學校運動會18日在屏東縣立體育場盛大開幕，花蓮縣各項目持續奪牌再創佳績，單日進帳2金1銀2銅。高男組1500公尺自由式金牌徐為嘗（四維高中）、國男組舉重73公斤級金牌余棖瑋（三民國中）、國男組軟式網球雙打賽銀牌何聖祖、黃皓君（鳳林國中）、國男組跆拳道對打63公斤級銅牌盧承宗（國風國中）、國女組跆拳道對打52公斤級銅牌邱雅靖（花崗國中）。

▲高男組游泳1500公尺自由式-徐唯嘗（四維高中）。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

高男組游泳1500公尺自由式-徐唯嘗（四維高中）。

來自花蓮卓溪鄉太平部落的三民國中余棖瑋，以抓舉95公斤、挺舉117公斤、總和212公斤，一舉拿下國男組舉重73公斤級金牌。三民國中舉重教練詹依燃語重心長的表示，這是一面永不放棄、得來不易的金牌，余棖瑋在今年五月初因訓練受傷，醫生通知他不要再比賽以免受傷得更嚴重，聽從教練與醫生的指導，完成了辛苦與繁重的復健跟醫療，堅持到在比賽前一刻，全中運因新冠肺炎疫情延期至今，靠著他自己的堅持與毅力完成比賽，並順利奪得金牌。

▲高男組游泳1500公尺自由式-徐唯嘗（四維高中）。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

國女組跆拳道對打52公斤級-邱雅靖（花崗國中）。

親自到現場為選手加油的三民國中鄭健民校長表示，看到教練與選手的努力得到很好的成績相當高興，全校師生也相當振奮，很感謝教練與家長的付出與支持，更感謝花蓮縣政府長期的資源挹注與各界的關懷與協助，得以創造孩子們傑出的舞台。

▲高男組游泳1500公尺自由式-徐唯嘗（四維高中）。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

國男組軟式網球雙打個人賽-何聖祖、黃皓君（鳳林國中）。

另外，四維高中選手徐為嘗則奪下高男組游泳1500公尺金牌，累計本屆全中運花蓮縣在游泳、舉重、軟網及跆拳道項目，進帳2金1銀8銅。

▲高男組游泳1500公尺自由式-徐唯嘗（四維高中）。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

國男組跆拳道對打63公斤級-盧承宗（國風國中）。

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