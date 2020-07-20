老公外遇…准許解放「別跟我爸就好」！人妻3縣市玩翻天：摩天輪插旗

▲小美得到丈夫同意後，與陳男發生66次關係。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台中一名人妻小美（化名）因丈夫外遇，事後詢問丈夫可否與他人發生性行為時，得到「只要不要跟我老爸都可以」的答覆，便與已婚陳姓男子交往，進而玩遍3縣市。沒想到，小美的老公竟突然提告，但台中地檢署認為，小美老公有縱容之意，因此不起訴，小美老公再向台中地院聲請交付審判仍遭駁回。。

小美證稱，丈夫外遇後，她詢問喝完酒的對方「我和陳男上床可以嗎？」沒想到老公竟回「可以啊」，且全程都有錄影，因此她也放開心，將影片傳給陳男後，兩人開心交往，並在台中、台北及高雄等地不斷約會發生關係。

陳男供稱，他和小美發生關係前，對方曾說正在辦理離婚手續且分居，同時她的丈夫也有女友，不介意她和其他人發生關係。至此開始，他才和小美到澳門及台灣各地游玩。

然而，小美老公指控，影片都是酒醉後的玩笑話，完全沒有印象，道德感很重的他，不可能有縱容的情況發生；另外，家庭被陳男介入後破碎，讓他每天以淚洗面，因此憤而提告妨害家庭，求償350萬元。

▲小美與陳男曾在摩天輪上發生過關係，標記「插旗」。（示意圖與本文無關／取自免費圖庫Pixabay）

小美友人證稱，他們都看過「同意影片」，小美老公在影片中說「只要你不跟我老爸上床就好了，我的道德感是很Low的」，且多人出遊時，小美及陳男的相處模式就像情侶，兩人更會在對話群組內討論曾在公廁、摩天輪及電影院等地點發生關係的經過。

此外，陳男會在小美贈送的筆記本上寫下兩人的愛情故事，其中更以「插旗」紀錄在何處發生關係，如高鐵車廂、高鐵車站、車庫、摩天輪、診所路邊等地。

法官認為，小美是正常智識程度的成年人，交朋友等正常社交行為不須經過配偶同意，但詢問能否發生關係等問題就不可能輕忽，即使小美老公聲稱酒醉開玩笑，仍違反社會常情。

法官表示，陳男與小美發生66次性行為，頻繁地外出及在外過夜，雙方甚至不避諱到友人聚會，可見小美老公不可能不知情，因此認定是小美丈夫縱容、同意小美的行為，判其敗訴。

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