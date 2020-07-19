AH-64E阿帕契駐豐年機場掀地方反彈　陸軍火速暫緩執行

▲陸軍阿帕契攻擊直升機。（資料照／記者呂佳賢攝）



記者陶本和／台北報導

陸軍航特部有意將AH-64E阿帕契直升機、UH-60M黑鷹直升機輪駐台東豐年機場，不過掀起地方反彈。對此，陸軍19日表示，由於各界有不同看法，基於民意並兼顧國防安全，將持續溝通，在未獲得共識前將暫緩執行此案。

陸軍表示，「台東豐年基地新建工程」，係於民國98年因應陸航新興兵力（AH-64E、UH-60M直升機）組建及國防戰略需求，同時考量西部訓練空域飽和，及滿足東部災害防救即時需求，規劃於豐年機場建立訓練基地，於104年奉國防部核定納入五年兵力整建計畫，並規劃於108-112年執行。

陸軍指出，為利本案順利執行，自108年5月起至今年7月，即指派高階幹部多次拜會台東地方首長、民意代表及豐年機場周邊里長與地方仕紳，懇切說明基地興建的重要性；109年7月18日本部再應台東縣政府邀請，針對民眾訴求，至地方實施說明，並聽取意見。

陸軍說，各界對本案仍有不同看法，基於尊重民意並兼顧國防安全，本部將持續溝通，在未獲得共識前本案將暫緩執行，籲請國人支持國防事務，共同維護國家安全。

▼台中甲南三軍聯合反登陸漢光實兵操演，阿帕契直升機2.7吋火箭射擊。（資料照／記者呂佳賢攝）

