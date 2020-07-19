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臨江夜市違停車驚見槍支！警去電釣出車主...他狂奔百米還丟子彈

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記者張君豪／台北報導

台北市大安警分局17日晚間接獲民眾報案，有民眾當晚在臨江街逛夜市時，看到一輛汽車亂臨停想聯絡車主，到車旁一看發現車內似乎有擺放槍枝，嚇得立即報警處理，警員到場後發現車內真的有疑似槍枝的物品，到場警員立即通報警分局偵查隊到場埋伏，並根據該車主所遺留電話致電車主：「不好意思您車子有擋到，能否回來幫忙移一下車」，希望藉此讓擁槍車主到場。

▲擁槍陳姓男子逛夜市卻因亂停車遭警方盤查逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲擁槍陳姓男子逛夜市卻因亂停車遭警方盤查逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲擁槍陳姓男子逛夜市卻因亂停車遭警方盤查逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲擁槍陳姓男子逛夜市卻因亂停車遭警方盤查逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

這時在場的警員多改穿便衣埋伏，警方趁陳姓犯嫌返回車輛時，立即表明身份，陳嫌聽到原來請他移車的不是民眾居然是警察，立刻拔腿往臨江夜市巷弄內跑去，所幸現場大安警分局安和所警員郭峻良（29歲）平常是北市警察局籃球代表隊隊員，平日訓練有素、體能充沛，立即狂追百米，即使過程中陳嫌還回頭朝警方丟擲一枚子彈，企圖干擾警方追緝，郭姓警員最後仍順利壓制該嫌，並與支援警力聯手將陳嫌（45歲、槍砲等多項前科）逮捕歸案，並在他身上起獲12發改造90手槍子彈。

▲擁槍陳姓男子逛夜市卻因亂停車遭警方盤查逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲擁槍陳姓男子逛夜市卻因亂停車遭警方盤查逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

警方押著陳姓犯嫌到他車上，並在車內駕駛座地墊附近起獲改造90手槍3支、子彈、底火彈29發及底火彈等改槍證物，陳男落網後否認改槍，辯稱這些改造槍枝都是朋友寄放；警方查出陳嫌2014年曾在新北市板橋地區持槍射擊，犯案前科累累，懷疑他供詞避重就輕，對陳男槍枝使用目的、來源不敢鬆懈，目前向上溯源擴大偵辦中。

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