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全中運在屏東！超強卡司選手之夜還有一天　交通管制、接駁方式一次看

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▲▼2020全中運在屏東。（圖／屏東縣政府提供）

▲2020全中運在屏東。（圖／屏東縣政府提供）

記者賴文萱／台北報導

2020全中運在屏東！來自全國22縣市近1萬6千名全中運選手，18日起在屏東展開18項競賽，屏東縣政府連2天特別舉辦選手之夜，今（19）日登場的有八三夭、徐佳瑩、ØZI、李千那、頑童等超強藝人卡司。在活動期間，有規劃相關交通管制措施，現場也安排免費接駁車載運民眾，共計有2條接駁路線。

109年全國中等學校運動會18日至23日於屏東縣各鄉鎮盛大舉辦，在舉行開幕典禮、選手之夜後，19日還有一場選手之夜演唱會活動，並於縣立田徑場進行。

請繼續往下閱讀...

7月19日全中運選手之夜藝人卡司超強大，由「人氣DJ」Dennis主持，並由「搖滾樂團」八三夭熱鬧開場，「金曲天后」徐佳瑩、「金曲新人王」ØZI與「三金天后」李千那輪番上陣，最後由「嘻哈天團」頑童氣勢登場，屏東縣立體育館前草坪也設有大銀幕可同步觀賞。

縣府表示，欲進入演唱會觀賞區欣賞選手之夜的觀眾，請於演出當天下午5時依現場工作人員指引排隊，俟田徑場競賽場地清空，預計晚間7時40分左右開放觀眾入場，避免影響賽事進行。

▲▼2020全中運在屏東。（圖／屏東縣政府提供）

▲2020全中運交通管制措施。（圖／屏東縣政府提供）

活動期間周邊會進行交通管制，除屏東市仁愛路管制時間為7月18日中午12時至19日晚上24時外，其餘活動會場周邊道路亦會於7/18、7/19每日中午12點至24時實施交管。

▲▼2020全中運在屏東。（圖／屏東縣政府提供）

▲2020全中運交通攻略。（圖／屏東縣政府提供）

考量市區停車及腹地有限，屏東縣政府交通旅遊處規劃停車空間包括會場周邊既有的8處收費汽機車停車場外，也商借周邊8處學校及公園作為免費臨時汽機車停車場使用，自行開車或騎車的民眾可透過指引牌面依循停車後，一起倡行「跟著驕仔走」防疫新生活步行動線。

步行路線分為跟著全中運吉祥物「驕仔」地貼貼圖的屏東火車站沿永福路經中正國小到會場路線；其他步行路線則有明顯的全中運指示牌沿途展現屏東熱情，步行路線至多約12-18分鐘即可到達會場。

▲▼2020全中運在屏東。（圖／屏東縣政府提供）

▲自行開車或騎車的民眾可透過指引牌面依循停車後，一起倡行「跟著驕仔走」防疫新生活步行動線。（圖／屏東縣政府提供）

考量年長及行動不便者的需求，縣府也安排免費接駁車載運民眾，共計2條接駁路線。屏東體育館活動主場館接駁路線於7月18日16時啟動接駁服務、7月19日則調整為17時開始接駁，將自台鐵屏東站發車，巡迴於屏東火車站及屏東體育館間，每30分鐘1班，服務時間至23點30分。

另外，屏東演藝廳-國民運動中心接駁路線，服務時間相同，班距則為每20分鐘1班。

▲▼2020全中運在屏東。（圖／屏東縣政府提供）

▲2020全中運無障礙接駁。（圖／屏東縣政府提供）

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