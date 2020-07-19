嘉義28間「科普教室」結合特色在地元素　帶來最生活化新教育

▲嘉義28間中小學齊聚開課 「科普教室」，帶來最生活化的科學新教育 。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府每年於暑假期間舉辦的「科學168教育博覽會」，為孩子們帶來繽紛的暑假科學新體驗，其中港坪國小的「科普教室」，結合全嘉義市28間中小學老師的智慧結晶，以40個場次體驗課程，讓孩子們用日常生活用品，製作簡易的裝置、道具與玩具，從中認識科學原理與應用方式。

科學168教育博覽會今年主場地在港坪風雨球場、港坪運動公園（含體育館）、港坪國小及周邊場地，舉辦科普教室、創客展演、大師講座、科學競賽、科學體驗、科學營隊、定向越野及主題特展等系列活動；家長與孩子們可在安全的環境中，盡情的探索自然、發現生活裡的科學與體驗科學的魅力。

科學168教育博覽會的科普教室共分A、B、C、D四間，提供豐富的活動，首日在科普教室A是由大業國中帶來的「摩力彩鹽」，去年曾獲選「網路人氣王」，老師帶領學生使用鹽和紅藍黃三色粉筆，將鹽與粉筆搗碎研磨，讓色彩附著在鹽上，層層鋪在瓶內成為漂亮的彩鹽瓶，過程中可讓學生瞭解色彩三原色紅、黃、藍，並嘗試調出各種顏色，並瞭解摩擦力。

林森國小科普教室B開設「輕羽風揚-天氣瓶製作」課程，帶領孩子們探索古代的人如何預測天氣的變化，在密閉的玻璃瓶中依序加入適量的樟腦粉、酒精、純水、硝酸鉀與氯化銨，並依據正確的步驟陸續溶解溶液，能夠看到不同天氣裡，瓶中呈現千變萬化的美麗結晶，雖無法精準預報天氣，但仍是賞心悅目的日常裝飾。

科普教室還有「動感機器人」、「簡易熔岩瓶」、「導電塗鴉」、「電流急急棒」、「光的魔法師」等各式課程；市府教育處指出，科學168教育博覽會不僅傳達知識，更透過實作體驗讓孩子從過程中培養訓練邏輯與思考能力，藉由多元且接近生活的豐富主題，勾起孩子們的好奇心並主動學習，玩的盡興也學得開心。

教育處長林立生表示，今年科學168教育博覽會將連結充滿地域性特色的在地元素，創造出擁有無限可能的科學樂園，歡迎家長們帶著孩子一起來探索科學的奧秘，創造學習的美好回憶。

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