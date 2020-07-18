　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台灣好行石門水庫線新玩法！　棒球名人堂納入路線新景點

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台灣好行石門水庫線推出新玩法。（圖／市府提供）

▲台灣好行石門水庫線推出新玩法。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

台灣好行石門水庫線今年又有新玩法！市府觀旅局將新開幕的名人堂花園大飯店和棒球名人堂納入路線新景點，邀請樂天桃猿球隊球星於8月15日上午11點在名人堂花園大飯店進行「桃猿男兒好行見面會」公益活動，民眾可於7月22日起至8月2日期間，於「樂遊桃園」粉絲專頁參與線上活動，就有機會於活動當日與球星合影！▲台灣好行石門水庫線推出新玩法。（圖／市府提供）

▲名人堂花園大飯店。▼花生漫畫棒球場。（圖／市府提供）▲台灣好行石門水庫線推出新玩法。（圖／市府提供）

此外，民眾也可憑7-8月台灣好行石門水庫線一日券上網預約登記，在8月15至活動舞台區就可免費兌換Rakuten Monkeys球星簽名球一顆，數量有限送完為止（限量100顆）。▲台灣好行石門水庫線推出新玩法。（圖／市府提供）

▲花生漫畫競技場。（圖／市府提供）

市府觀光旅遊局楊勝評局長表示，此次暑期活動搭配新站點「名人堂花園大飯店」的設站，首次推出限量「棒球名人堂Snoopy體驗紀念幣」套票，原價300元，特價只要180元，十分優惠！民眾除了使用台灣好行石門水庫線一日券，當天可以無限次搭乘，而且可以在史努比的花生漫畫競賽場與棒球場遊玩體驗！「棒球名人堂Snoopy體驗紀念幣」即日起於KKDAY開放預訂，並且可使用三倍券進行訂購，商品訂購詳情及三倍券使用規則可詳見KKDAY官網查詢。

・抗痘神器

ET快訊
三浦春馬生前疑遭網路霸凌！工作人員「心痛PO文藏玄機」
擎天崗牛隻發情衝撞..4子女目睹媽倒地亡！陽管處賠償金額出爐
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

昔派報社老屋新生　楊梅富岡創生基地開張

台灣好行石門水庫線新玩法！　棒球名人堂納入路線新景點

2020北橫探險節走步道賞「瀑布」秘境　規劃10條路線安心遊

玳瑁四腳朝天陳屍小琉球海域　海巡心疼打撈助掩埋

許傑輝、視網膜、黃豪平、達康.com　屏東開課囉！

雲林北港鎮93歲老戲院重生　文化部次長蕭宗煌親臨揭幕

花蓮傳跳水意外！女三棧溪「撞石頭傷尾椎」搬運下山

台南少年英雄電競爭霸賽　「動」「競」皆宜

外貿協會提升產業國際化　花蓮有機農產及醫療受青睞

花蓮與台鐵合作「洄瀾雙城開發計畫」　火車站及舊站周邊湧商機

林志穎騎白馬現身海邊！　重現10年前婚禮畫面...老婆感動哭

謝祖武見舊愛張玉嬿「站起來了」　「當場驚慌失措」..體感飆破50度！

Lulu最高紀錄一天9個工作！　阿達爆出新戀情...她好奇問：是誰XD

情侶住3.6坪「居家房車」勇闖3年　不悔辭職...每天起床見不同風景

孫惡整阿嬤騙「只能跳傘回台灣」 她一聽嚇瘋哽咽：我有幫你們念佛

體感破41℃！外送員疑中暑熱衰竭　突昏跌花圃命危...搶救仍未脫險境

秦媽媽溪邊玩水被3小孩猛攻　求放過：奶奶的頭髮怕濕啊XD

旅客突落軌...差2分鐘列車進站　正義哥跳月台救人！台鐵：錯誤示範

2飛官殉職！弟兄敬禮送最後一程　高嘉隆10年女友捧遺照護他上車

飛行員假墜機真求婚展高超演技　女友念緊急手冊知真相爆哭答應

昔派報社老屋新生　楊梅富岡創生基地開張

台灣好行石門水庫線新玩法！　棒球名人堂納入路線新景點

2020北橫探險節走步道賞「瀑布」秘境　規劃10條路線安心遊

玳瑁四腳朝天陳屍小琉球海域　海巡心疼打撈助掩埋

許傑輝、視網膜、黃豪平、達康.com　屏東開課囉！

雲林北港鎮93歲老戲院重生　文化部次長蕭宗煌親臨揭幕

花蓮傳跳水意外！女三棧溪「撞石頭傷尾椎」搬運下山

台南少年英雄電競爭霸賽　「動」「競」皆宜

外貿協會提升產業國際化　花蓮有機農產及醫療受青睞

花蓮與台鐵合作「洄瀾雙城開發計畫」　火車站及舊站周邊湧商機

中職／墨西哥賽季不打　新洋投奇優拉主動聯繫富邦

藍綠互控「複製貼上」！吳益政談政策形成：不要只看誰有貓、誰會跳舞

兒子跑趴「鬆懈摘口罩」病毒秒沾身…全家人悲慘染疫　父裝呼吸器病危

中職／富邦2大左投有利調度　洪總盼更穩定

她跟媽吵架奪門「跳上朋友車」　被逼求歡不成…遭螺絲刀狂刺成蜂窩慘死！

昔派報社老屋新生　楊梅富岡創生基地開張

Dappei／女孩氣質穿搭+1！用2020代表色「經典藍」穿出4種夏日風格

日職／陽岱鋼等兩天就回到先發　對戰橫濱王牌今永昇太

三浦春馬輕生亡2年前冒徵兆！　好友小栗旬「1句話曝脆弱面」心疼：希望他好好活著

連2胎生不出兒子「老公變心」！正宮「女扮男裝」上酒家抓姦

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

地方熱門新聞

員榮醫院徵藥師　年薪保證80萬元起跳

花蓮傳戲水意外　女跳水撞石頭傷尾椎

92歲翁出門未回家　急尋2天竟倒臥深山樹下

沙氏變色蜥大舉入侵花蓮　林管處開課除蜥

李宗哲上任物資捐贈中埔長照據點老人食堂

沙鹿男女攔轎！媽祖停20秒甩尾繞路

青春專案啟動南警總動員檢保護青少年！

市府員工月薪3萬　竟買基隆1050萬宅

花蓮與台鐵合作　舊站周邊規劃開發

台南少年英雄電競爭霸賽

連按3次喇叭每聲超過0.5秒算違規

雲林北港鎮93歲老戲院重生　文化部次長親臨揭幕

國道深夜車禍　　駕駛自撞護欄翻覆

賴清德參訪苗栗　徐耀昌全程陪同

更多熱門

相關新聞

暑假搭台灣好行　電子票只要半價

暑假搭台灣好行　電子票只要半價

新冠肺炎舒緩，緊接著將迎接暑假出遊旺季，交通部公路總局為鼓勵民眾搭乘大眾運輸出遊，將於6月29日至9月30日實施「台灣好行半價優惠」措施，只要乘客使用電子票證搭乘，票價就只要半價，單趟可省下84到176元不等車資，全台共40條路線都適用，如日月潭、阿里山、墾丁等。

衝小琉球更快！台灣好行7月全新路線

衝小琉球更快！台灣好行7月全新路線

端午4天連假全台　三大交通優惠民眾多利用

端午4天連假全台　三大交通優惠民眾多利用

「台灣好行」端午電子票證半價　墾丁快線176元

「台灣好行」端午電子票證半價　墾丁快線176元

搭皇冠北海岸線暢遊北海岸　套票享買2送1

搭皇冠北海岸線暢遊北海岸　套票享買2送1

關鍵字：

台灣好行石門水庫線棒球名人堂

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

她爬50m陡峭岩壁拍照　「雙腿無力墜落」驚悚影片曝光

13歲神童跳級頂尖大學！1年後淪笑柄

快訊／日本男星三浦春馬自殺亡！

人夫結紮後老婆又懷孕！跑2醫院一驗「精蟲數0」頭頂綠爆

夫妻「賣掉全部身家」環球旅行！回來銀行入帳8億

林瑞陽60歲近照曝　張庭痛哭：好怕他倒下

張雅琴不挺了　轟蔡政府政策失敗

台北北投「77：0」虐殺桃園南勢

謝和弦爆婚後待紐約就出軌「和洋妞一夜情」！

帶混血貓出門　公園伯以為是石虎

情侶草叢上演「活春宮」！大媽怒拿木板狂搧

10歲女兒被弄瞎！狠父狂捅男童12刀「噴血慘死」

上原亞衣痛揭「百人斬感謝祭」血汗拍片內幕！

兒孤單下床抱狗酣睡　畫面融化媽

陸專家：三峽大壩混凝土能撐500年！

更多

最夯影音

更多
林志穎騎白馬現身海邊！　重現10年前婚禮畫面...老婆感動哭

林志穎騎白馬現身海邊！　重現10年前婚禮畫面...老婆感動哭
謝祖武見舊愛張玉嬿「站起來了」　「當場驚慌失措」..體感飆破50度！

謝祖武見舊愛張玉嬿「站起來了」　「當場驚慌失措」..體感飆破50度！

Lulu最高紀錄一天9個工作！　阿達爆出新戀情...她好奇問：是誰XD

Lulu最高紀錄一天9個工作！　阿達爆出新戀情...她好奇問：是誰XD

情侶住3.6坪「居家房車」勇闖3年　不悔辭職...每天起床見不同風景

情侶住3.6坪「居家房車」勇闖3年　不悔辭職...每天起床見不同風景

孫惡整阿嬤騙「只能跳傘回台灣」 她一聽嚇瘋哽咽：我有幫你們念佛

孫惡整阿嬤騙「只能跳傘回台灣」 她一聽嚇瘋哽咽：我有幫你們念佛

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面