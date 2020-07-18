台灣好行石門水庫線新玩法！　棒球名人堂納入路線新景點

▲台灣好行石門水庫線推出新玩法。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

台灣好行石門水庫線今年又有新玩法！市府觀旅局將新開幕的名人堂花園大飯店和棒球名人堂納入路線新景點，邀請樂天桃猿球隊球星於8月15日上午11點在名人堂花園大飯店進行「桃猿男兒好行見面會」公益活動，民眾可於7月22日起至8月2日期間，於「樂遊桃園」粉絲專頁參與線上活動，就有機會於活動當日與球星合影！

▲名人堂花園大飯店。▼花生漫畫棒球場。（圖／市府提供）

此外，民眾也可憑7-8月台灣好行石門水庫線一日券上網預約登記，在8月15至活動舞台區就可免費兌換Rakuten Monkeys球星簽名球一顆，數量有限送完為止（限量100顆）。

▲花生漫畫競技場。（圖／市府提供）

市府觀光旅遊局楊勝評局長表示，此次暑期活動搭配新站點「名人堂花園大飯店」的設站，首次推出限量「棒球名人堂Snoopy體驗紀念幣」套票，原價300元，特價只要180元，十分優惠！民眾除了使用台灣好行石門水庫線一日券，當天可以無限次搭乘，而且可以在史努比的花生漫畫競賽場與棒球場遊玩體驗！「棒球名人堂Snoopy體驗紀念幣」即日起於KKDAY開放預訂，並且可使用三倍券進行訂購，商品訂購詳情及三倍券使用規則可詳見KKDAY官網查詢。

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