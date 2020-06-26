暑假搭「台灣好行」只要半價！衝墾丁、阿里山玩　車票最多省176元

▲暑假期間出遊以電子票證搭乘台灣好行可享半價。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎舒緩，緊接著將迎接暑假出遊旺季，交通部公路總局為鼓勵民眾搭乘大眾運輸出遊，將於6月29日至9月30日實施「台灣好行半價優惠」措施，只要乘客使用電子票證搭乘，票價就只要半價，單趟可省下84到176元不等車資，全台共40條路線都適用，如日月潭、阿里山、墾丁等。

公總運輸組副組長黃鈴婷表示，暑假期間持續推廣公共運輸，為因應防疫解封的出遊人潮，公總延續實施台灣好行優惠措施，民眾只要在6月29日至9月30日間，使用電子票證搭乘全台40條路線的台灣好行，就可享半價優惠，此外下車前也可向司機索取搭車證明，許多觀光景點均可憑此再享其他優惠。

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▲全台適用優惠的台灣好行路線共40條。（圖／記者陳崑福翻攝）

公總表示，台灣好行公車路線是由相關單位規劃推動之觀光旅遊路線，以公車串聯各交通場站與熱門旅遊風景區及觀光景點，每年吸引超過400萬人次搭乘，去年更達到近480萬人次，為歷年來新高。

公總指出，本次共有40條「台灣好行」路線加入暑期半價優惠措施，包括許多著名的景點如日月潭、溪頭、阿里山及墾丁等，均可搭乘「台灣好行」到達。

▲民眾可搭台灣好行到各大景點。（圖／記者陳崑福翻攝）

以台灣好行「日月潭線」、「溪頭線」、「阿里山線」及「墾丁快線」等路線為例，單趟優惠可省下84到176元不等的車資，若是全家或親友共同出遊，省下的額度更高。

另外除了「台灣好行」電子票證半價優惠措施外，景點沿線周邊商家還有提供商品消費折扣優惠，民眾在搭乘「台灣好行」後可向司機索取搭乘證明，至商家消費時出示即可享有好康優惠。