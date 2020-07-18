影／「侯Sir返校日」節目上線！侯友宜率新北男神女神重返校園

記者羅婉庭／新北報導

新北市推出全新企劃「侯Sir返校日」18日正式上線，新聞局表示，侯友宜將到新北市各高中、職，與學生們一起參與社團或專業課程，瞭解學生心聲。首集由曾演出多部戲劇被稱為「最美蘭陵王」，目前正在新北市服役的藝人陳奕、「我的新北市」粉專直播節目「阿區來午餐」主持人蔡畹鎣與市長來到新北市立北大高級中學吉他社，擔任新進社員，侯友宜獻出吉他初體驗。





▲新北市府推出「侯Sir返校日」，侯友宜深耕高中職社團。（圖／新聞局提供）

《i世代報告》作者特溫格將1995年至2012年出生的人定義為「i世代」，他們就是在網際網路中成長，想法新穎、快速、直接。在節目中，侯友宜還練成「鐵沙掌」木箱鼓，與學生合奏經典國語金曲「夢醒時分」，面對學生各種創意提問，市長也親切地一一接招，下課後學生們更熱情地與侯合影，並請他在吉他上簽名留念，現場歡笑聲不斷。



新聞局長蔣志薇表示，新北市政府重視教育政策及學生權益，讓學生安心、家長放心是市府團隊一直努力的目標。透過市長和年輕學子的第一手接觸，讓學生的想法能直接傳達，市府團隊聆聽到師生的真實心聲，政策才能「接地氣」，貼近民眾需求，也歡迎各校學生推薦有趣、與眾不同的特色課程給企劃團隊，讓市長有機會一起上課當同學，了解「i世代」的需求。



陳奕則表示，自己與吉他的緣分也是從高中時期開始，距離上一次在人前表演吉他時隔已久，在來錄製前還先在家抱佛腳練習，和學生們一起演奏「太陽」時，腦海浮現許多學生時代的青春回憶。現在高中生上課的資源比當年更加多元豐富，如果有機會，也想重返校園，參與特色社團課程。





▲新北市府推出「侯Sir返校日」，侯友宜深耕高中職社團。（圖／新聞局提供）