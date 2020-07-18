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鬼祟掏手機拍妙齡孕婦「裙底風光」　公車司機果斷出手「一招制伏他」

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▲▼紅衣男公車上偷拍孕婦「裙底風光」。（圖／翻攝自看看新聞）

▲受害孕婦勇敢求助司機。（圖／翻攝自看看新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

在廣州一輛81路公車上，一紅衣男子日前竟對一名年輕孕婦下手，拿出手機偷拍對方的「裙下風光」。幸虧受害女生驚覺發現，勇敢跟對方理論，並立即求助司機幫忙。剛開始，當事男乘客還擺出一副被冤枉的樣子，稱自己「沒留意」，被揭穿後，更試圖從後門逃走。公車司機果斷關車門，並上前攔住男子，甕中捉鱉。

據《看看新聞》報導，7月13日下午，在廣州81線公車上發生了不小的騷動。據司機謝樹貴回憶，當時他正駕駛著公車行駛到廣佛路口站附近，此時車廂內乘客較多，比較擁擠；突然，一名孕婦從後門走上來控訴自己被一男乘客偷拍了。

公車攝影機錄下的畫面顯示，這名孕婦當時正與一名站在下車區域的男子在爭吵。對於女子稱被他偷拍一事，剛開始，男乘客還擺出一副被冤枉的樣子，稱自己「沒留意」。

▲▼紅衣男公車上偷拍孕婦「裙底風光」。（圖／翻攝自看看新聞）

▲司機一招制敵，逮住色狼。（圖／翻攝自看看新聞）

隨後，孕婦找司機求助，這時男子趁機從後門逃走。司機立即關閉車門，並上前攔住男子。謝司機說，「後面叫他拿手機出來，那個男乘客都不承認，問了幾次他才拿出來。」

趁男乘客不注意的時候，受害孕婦眼疾手快將他的手機搶了過來，當著眾多乘客的面，從手機裡翻出了自己被偷拍的影片。人贓並獲，紅衣男子啞口無聲。

之後，謝司機馬上撥打110報警，並安排其他乘客乘坐下一輛81線公車。隨後，黃岐派出所警員趕到現場，將男子帶走做進一步調查。

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▼紅衣男公車上偷拍孕婦「裙底風光」。（圖／翻攝自看看新聞）

▲▼紅衣男公車上偷拍孕婦「裙底風光」。（圖／翻攝自看看新聞）

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