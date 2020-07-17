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2都警局長遭撤換！北市警加強...擴大臨檢　局長赴「天下第一所」慰勤

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▲▼2都警局長因槍擊、鬥毆頻傳遭撤換，北市警局長陳嘉昌前往酒店林立的「中二所」呼籲加強治安維護。（圖／記者邱中岳攝）

▲2都警局長因槍擊、鬥毆頻傳遭撤換，北市警局長陳嘉昌前往酒店林立的「中二所」呼籲加強治安維護。（圖／記者邱中岳攝）

記者邱中岳／台北報導

立法院因監察院人事案風波從6月底開始延燒，北市警方也集結警力維持場外秩序，其中「天下第一所」的中二所除了白天支援立院，晚上也從21時許至隔天凌晨3時許編排警力，針對轄區酒店等特定場所進行臨檢作為，據悉，因台南、高雄2地槍擊、鬥毆案件頻傳，北市警方也針對特定場所進行臨檢。

立法院因監院人事案，引發藍、綠立委大打出手，立院周遭也有許多聲援人士，警方也從6月底開始不敢大意，派出大批警力輪流固守立院，其中相當繁雜的中山分局中山二派出所也派人支援。

但因中二所轄區酒店等特種營業場所繁多，派出所除了白天派人前往立院支援外，另外也在晚上請中山分局其他派出所支援警力，從晚上21時許至凌晨3時許進行擴大臨檢，避免有酒客趁隙滋事。

北市警局長陳嘉昌也在17日立院告一段落後前往「天下第一所」中二所進行勤教，期間也鼓勵2名同仁在中二所如此繁重的地方，也可以順利考上警察大學繼續進修，最後也致贈慰問品給警員。

據悉，因台南、高雄2地市警局長，因槍擊、鬥毆事件遭撤換，北市警方也動員強力掃蕩，要求特種營業場所業者，不得在店內販毒、如發生鬥毆滋事應立即報警，另外，有酒客欲酒駕應勸導，並提供叫車服務。

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