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柬埔寨3名確診者「從美國來台轉機」　莊人祥：已掌握同機接觸者13人

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▲▼0716中央流行疫情中心記者會,莊人祥。（圖／記者宋良義攝）

▲中央流行疫情中心記者會，發言人莊人祥。（圖／記者宋良義攝）

記者洪巧藍／台北報導

柬埔寨今（17）日宣布新增境外移入新冠肺炎病例，有3人是途經台灣轉機的柬埔寨人。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥晚間表示，初步瞭解這3人是來自2個從美國出發的航班，在台灣停留時間約3~4個小時，初步瞭解同班機前後排接觸者13人，會進一步瞭解是否入境，若入境則會從居家檢疫轉為居家隔離。

美聯社報導，柬埔寨衛生部聲明表示，新增5起新冠肺炎確診病例全來自美國，其中3人是途經台灣的柬埔寨人，於前天抵達柬埔寨。

請繼續往下閱讀...

莊人祥說明，初步從長榮航空給予資訊來看，這3名個案分屬15日清晨的兩個航班，其中2人於4點14分抵達台灣，另1人5點05分抵台，3人都在上午8點45分離開，在台停留時間約在3~4小時。

莊人祥表示，針對從美國到台灣行程中可能接觸者，初步掌握2個航班旅客13人，會進一步釐清是否入境台灣，在台灣者必須從居家檢疫轉為居家隔離；另有機組員31人，因為全程有適當防護，列為自主健康管理對象。

莊人祥也提到，來台轉機旅客會由2人一組的地勤人員前後帶領至登機區域，至於免稅店消費則是由地勤人員幫忙購買，全程會配戴口罩、護目鏡、手套，若旅客遭到確診，僅需自主健康管理。

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