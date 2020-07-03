次世代的遊戲、次世代的價格！遊戲片將迎來18年來首次價格調漲

▲NBA 2K21「永懷曼巴版」宣傳片。（影片／取自YouTube）

特約記者洪聖壹／綜合報導

隨著 E3 2020 的取消，遊戲大廠各自改為線上舉辦活動，除了將於下周舉辦的 Ubisoft Forward，近日亮相的 NBA2K21一方面宣布推出「永懷曼巴版」以紀念傳奇球星柯比.布萊恩（Kobe Bryant），同時也公開次世代主機遊戲片的價格，出現近 18 年來首次調漲。

根據2K Sports的介紹，《NBA 2K21》已經於即日起開放預購，並預計將於 2020 年 9 月 4 日於目前世代平台開賣，從官網來看，《NBA 2K21》分為「目前世代」版本跟「次世代」版本，每個版本都有實體跟數位兩種選擇，並且推出「標準版」跟「永懷曼巴版」，官方同時公布 Zion Williamson 的首波影片。

不過仔細一看價格，目前世代平台，包括 PlayStation 4、Xbox One、Nintendo Switch、Windows PC 和 Google Stadia的《NBA 2K21》標準版建議售價為新台幣 1,790 元。PS5 和 Xbox Series X 平台《NBA 2K21》標準版的建議售價為新台幣 2,090 元。至於《NBA 2K21》永懷曼巴版的建議售價為新台幣 2,990 元，購買永懷曼巴版的玩家，都可以免費獲得一套同主機家族另一世代的標準版遊戲，從而在雙世代平台上遊玩遊戲。

這項公告，意謂著次世代主機版本的價格出現調漲，比目前世代平台多了台幣 300 元。據了解，遊戲發行商最後一次提高遊戲標準版價格的時間是 2002 年，也就是說這是近 18 年來出現首次的調整。

對此，其實也可以從該款遊戲製作廠商 Visual Concepts 總裁 Greg Thomas 官方聲明看出端倪。他說：「《NBA 2K21》帶領本系列向前飛越了一大步。我們結合了過去所有的經驗和開發專才卯足全力打造出最棒的遊戲。針對 PS5 和 Xbox Series X 版本，我們則從頭開始全新打造，好充分利用次世代主機的威力與技術。」

換句話說，開發團隊為了讓遊戲在次世代遊戲主機上發揮應有的效能，需要另外投入開發成本，來重新打造高品質遊戲內容。海外資深媒體人Jon Silman認為，平均每款 3A 級大型遊戲開發成本約為 6,000 萬美元，但如果是更精緻的遊戲像是《最後生還者二部曲》、《俠盜獵車手5》，價格可能超過 2 倍以上，至於行銷費用可能會從 3000 萬美元到 1 億美元不等。因此，對這些家用主機重度愛好者來說，遊戲近18年漲個10美元（300台幣），算是佛心。