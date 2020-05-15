宅起來救經濟！　倒數5天 Switch再推4款新遊戲

▲任天堂宣布推出4款Switch online新遊戲。（影／YouTube／Nintendo）

記者謝仁傑／綜合報導

隨著Switch紅翻天，任天堂也為Switch Online的訂閱服務增添了4款遊戲。任天堂在這個月新增一項NES遊戲和三項SNES遊戲，5月20日會透過Nintendo Switch Online發售，其目前的遊戲總數共有多達82項。

NES的新遊戲是Tecmo的神話動作遊戲《Rygar》（阿格斯戰士），而SNES的新增內容包括夏目漱石的科幻西部射擊遊戲《Wild Guns》（狂野神槍）和Jaleco的《Operation Logic Bomb》（邏輯炸彈行動）。

另一款最引人注目的遊戲是《Panel de Pon》，是一款懷舊的面板方塊遊戲，它從未在美國發行過，令遊戲迷們相當期待。Gunpei Yokoi 設計出這款經典的SNES益智遊戲，乍看之下像是俄羅斯方塊，但它的遊戲玩法其實俄羅斯方塊無關，需要運用邏輯、掌握時間差，是非常有挑戰性的一款益智遊戲。

一直以來任天堂推出各種屬性的遊戲，例如《神奇寶貝》、《動物森友會》、《瑪利歐醫生》等，都相當膾炙人口，引起陣陣風潮。在第二波疫情尚不明朗的狀況下，宅經濟也蒸蒸日上，五月初Switch一補貨就旋即銷售一空，任天堂決定下週再推出4款遊戲。

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