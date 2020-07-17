影／在菲二度「發燒、嗅覺異常」　40多歲男返台確診...接觸者12人須隔離

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎今（17）日新增2例境外移入，均來自菲律賓，目前台灣確診案例來到454例。指揮中心發言人莊人祥表示，案454為40多歲男性，1月下旬至菲律賓工作，分別分別於7月11日及13日出現發燒、嗅覺異常及伴隨感冒症狀，經機場採檢確診，目前收治隔離中。

莊人祥提到，案454於7月15日返國入境時主動告知有相關症狀，由機場檢疫人員安排採檢後送至集中檢疫所隔離，於今日確診，目前收治住院隔離。

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衛生單位已掌握接觸者共24人，其中12人為同班機前後二排乘客，列為居家隔離對象，12人為同班機機組員，因全程有適當防護，列為自主健康管理對象。

指揮中心監測資料顯示，全球疫情快速上升，7月16日新增病例逾24萬例創新高。鄰近我國的印尼與菲律賓自疫情爆發以來，持續上升，仍未達到高峰；其中印尼近期出現軍校群聚逾1,300例，菲律賓疫情嚴峻但未重新實施較嚴格的管制措施。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；外出若無法與他人保持社交距離，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。