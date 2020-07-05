北市府將試行「陪審制」　黃珊珊嗆民進黨：先把黨章改掉吧

▲北市府將試行陪審制 。（圖／翻攝黃珊珊臉書）

記者楊亞璇／台北報導

立法院臨時會排訂「國民參與刑事審判法」草案，打算採用參審制全面排除陪審制，引起在野黨及民間團體反彈。台北市副市長黃珊珊5日在表示，台北市政府將試行陪審制，半年內整理出方向開始試辦，盼成為陪審精神第一個實驗的場域。對於民進黨立委批評質疑，黃不滿嗆說「請他明天先把黨章改掉吧」。

黃珊珊在臉書分享，上星期律師班同學鄭文龍來找她，「有關陪審參審制在立法院的攻防，我很佩服他的堅持，他多年來一直致力推動陪審制，我也認為國民參與審判可以慢慢一步步試辦推展，參審與陪審各有利弊，但是我反對沒有決定權的參審制」，她認為陪審制可以試行在行政訴訟，人民角度的參與，有助行政機關與行政法院的革新。

黃珊珊指出，鄭律師希望在台北市政府可以試行陪審制，市長柯文哲也很願意試行，交代她跟法務局長討論可否在國家賠償或訴願等與人民權利義務有關的案件，討論選定幾個類型加入實質陪審制的作法，也許半年左右可以成為陪審精神第一個實驗的場域。

黃珊珊接受《ETtoday新聞雲》電訪表示，目前確定方向，細節需要討論，半年內討論特殊案件類型，比較適合像是國家賠償或訴願，試行納入陪審制精神，因為北市不是法院，無法納入真正陪審制，半內年能夠整理出方向開始試辦。

此外，民進黨立委鄭運鵬日前在臉書表示，「剛才民眾黨總召在朝野協商時，講到政策雙軌的可能性，台北市政府是民眾黨的實驗基地，我舉兩個例子來反證一下：1，U-bike和O-bike在台北市雙軌併行，市長認為U-bike必敗，結果現在O-bike在當廢鐵賣。2，口罩實名購買，指揮中心推全國3.0，台北市政府發明販賣機，結果販賣機發生一天賣不到四筆，不了了之。」

鄭運鵬質疑，「今天談的是國民法官參與審判，判決到的都是國人的生命財產，對每個人來說，影響非常重大，不是騎腳踏車和買口罩，即使是試行推廣六年，也不能讓國人遇到重大審判時，卻要憑運氣看看哪個制度比較好。」

對於鄭運鵬的質疑，黃珊珊表示，每個人有他的意見都尊重，「我們說的是精神，就像公民參與的另外一種精神」。由於民進黨行動綱領明訂「建立陪審制度」，黃珊珊話鋒一轉直批，「民進黨是把陪審制寫在黨綱裡的，他要不要先去討論一下，你們先討論問題，先不用討論我們」。

黃珊珊強調，包括她自己在10年前都贊成陪審制試行在行政訴訟，因為行政訴訟裡面就是少了人民的觀感，行政法院叫做「駁回法院」，行政機關有非常多法律落伍、過時，需要人民新的邏輯思考，陪審制精神是把人民意見納進來，就像蓋一個公園，要去聽各界意見，這是納入公民參與的一個方式。

她舉例，若有人申請國賠，通常機關認為自身沒有錯，不要賠償，「可是站在人民的角度，這就是政府的錯，所以常常會有訴訟」，訴訟之前納入陪審精神，這樣有什麼不好嗎？多一個審視自己程序上有無錯誤，有什麼不好的？

黃珊珊重申，任何事情都不要嘗試，那這個國家不會進步，「這種批評沒有什麼意義啦」，要針對這個制度批評，「請他明天先把黨章改掉吧」。