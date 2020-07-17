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快訊／林楚茵被呂玉玲蓄意咬傷　憤怒控告強制及傷害罪

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▲▼立法院臨時會,監察委員人事同意權案,林楚茵遭咬傷的傷口。（圖／林楚茵辦公室提供）

▲立法院臨時會,監察委員人事同意權案,林楚茵遭咬傷的傷口。（圖／林楚茵辦公室提供）

記者陶本和／台北報導

民進黨立委林楚茵16日下午昨（16）日下午，在議場內遭到國民黨立委呂玉玲咬傷，她17日上午委由律師於北檢，針對蓄意傷人事件，以強制及傷害罪，向呂玉玲提告。

林楚茵辦公室指出，民進黨委員為議事程序順利進行，使國民黨委員離開佔據之議場，而護衛主席台，以利17日監察委員人事同意案得順利表決，履行立法委員憲法上義務。但是，過程中林楚茵原在主席台後方守衛出入口，直到多數國民黨立委都已經離開主席台，留在台上的是國民黨的女性立委，林楚茵才上前支援。

林楚茵辦公室表示，林楚茵在此其間，除了遭受國民黨委員的扭打，造成頸、手及前胸等擦傷外，呂玉玲竟趁機蓄意咬傷她的手臂，導致手臂留下深刻的咬痕、皮膚撕裂併同擦挫傷等。

▲▼立法院臨時會,監察委員人事同意權案,林楚茵遭咬傷的傷口醫院驗傷單。（圖／林楚茵辦公室提供）

▲立法院臨時會,監察委員人事同意權案,林楚茵遭咬傷的傷口醫院驗傷單。（圖／林楚茵辦公室提供）

林楚茵辦公室表示，衝突是議事攻防的一環，可以凸顯訴求，但國民黨這次不論是利用鐵釘、鋼鞋，或是蓄意咬人，此等行為都不只是製造衝突，而是要以暴力手段傷害立院同仁，甚至刻意製造流血事件，已遠遠超出歷來立法委員攻防的界限。

林楚茵辦公室表示，國會殿堂應該是立法委員們理性問政，表達民意的場域，透過不同意見的交流、辯證、討論，讓人民的權益獲得最大的保障，即使在議題中的立場不同，仍必須以理服人，遵守議事程序，以理性的方式溝通，尊重民主制度。

對於本次提告呂玉玲一事，林楚茵辦公室指出，絕非單單為了個人權益，呂玉玲身為一位立法者，若刻意製造傷害，仍是必須負起法律責任，希望以提告方式，捍衛往後民意代表問政、行使權力時應有之保障，倘若任由反對意見在國會殿堂中得以暴力達成訴求，將是民主法治最惡劣的示範。

▼立法院臨時會，監察委員人事同意權案，林楚茵遭咬傷與抓傷。（圖／林楚茵辦公室提供）

▲▼立法院臨時會,監察委員人事同意權案,林楚茵遭咬傷的傷口。（圖／林楚茵辦公室提供）▲▼立法院臨時會,監察委員人事同意權案,林楚茵遭咬傷的傷口。（圖／林楚茵辦公室提供）

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