尾數不符代領規定！「中和跳針姐」大鬧25分鐘　甩手怒吼：X你的郵局

▲中和一名婦人因要幫親友領三倍券，但身分證尾數不符合今日領取規定，大鬧郵局人員。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

記者賴文萱／台北報導

振興三倍券15日開始透過全國郵局販售，今（16）日是身分證尾數雙號購領的第一天，不過，就有網友在中和某間郵局拍下一名婦人因單、雙號分流代領問題，大鬧郵局人員的畫面。該名婦人疑因自己尾數單號，但硬要幫尾數雙號的親友代領，即便郵局人員耐心勸說，但婦人仍不斷怒吼質疑，最後更雙手一揮痛批「X你的郵局」。

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今天下午4點多，有網友在新北市中和某間郵局目睹一名婦人為了幫親友領三倍券而大鬧郵局，婦人疑似因身分證尾數是單號，依規定今天不能幫尾數雙號的親友代領，頻頻大聲斥責郵局現場同仁，並質疑領取告示有問題。

▲▼中和一名婦人因要幫親友領三倍券，但身分證尾數不符合今日領取規定，大鬧郵局人員。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

郵局同仁雖耐心跟該名婦人溝通，但婦人仍持續激動，郵局同仁也頻頻無奈勸說，「我們有單雙號分流，不要這樣子，你想幫雙號的人領，可是他是被代領人，那你單號，明天來就會幫你服務。」不過，該名婦人情緒仍無法平復，更雙手一揮狂吼「X你的郵局」。

現場民眾表示，最後警察都出面了，但婦人還是繼續吵，大概吵了25分鐘，警察上前了解狀況還被她罵「你也很吵」。畫面在網路曝光後，引來網友大罵，「台灣鯛的日常」、「頤指氣使沒有比較高上啊，沒品」、「最怕就是遇到這種假文明人」、「吃相真難看」。

▲郵局領取三倍券流程懶人包。（圖／翻攝自行政院振興三倍券官網）

根據規定，委託他人到郵局領取振興三倍券時，除本人的健保卡，應同時出具受託人的身分證明文件並繳交1,000元，不須填寫委託書。至於代領部分如何看單、雙號？則是依負責購買的民眾身分證尾數去做認定，例如，16日是周四，只要身分證尾數是雙號的人就可以代領，被代領者就不限尾數是單或雙號。

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