靠1條染血毛巾！老刑警眉頭一皺「7天7夜」追兇1000公里...破狠夫殺妻

▲男子殺妻後逃逸，警方4天內追蹤1000公里。（合成圖／百度）

圖文／CTWANT

大陸山東一對夫妻失蹤多日，但妻子這段時間有用手機轉錢給妹妹，似乎人身安全無恙，但妹妹還是向警方報案。警方追查發現男子丟棄染血的毛巾，一名有20多年辦案經驗的老刑警一看，直覺這不是單純失蹤案，在4天內長途跋涉1000多公里；最後警方終於在丈夫自殺前順利將他逮捕，偵破這起失蹤案件，發現他的妻子果然已經不在人世，而且還是被丈夫親手殺死。

據《齊魯晚報》報導，6月22日山東省寧津縣一名女子向警方報案，供稱姊姊和姊夫李男從6月18日一起吃飯後就失蹤，但6月20日姊姊用微信轉帳人民幣1萬多元（約台幣4萬多元）給她。警方接獲報案後到李男家中查看，並調閱監視器畫面，仔細尋找兩人行蹤。

▲警方從監視器影像一路追人。（圖／百度）

警方發現李男於6月18日晚間8時許騎乘電動自行車載妻子外出，但9時許返家時卻不見妻子身影，之後又騎車到另一個社區，向友人借一輛灰色轎車。李男友人對警方表示，李男說家人急病，所以才借他車子讓他火速趕去醫院，而李男則在6月21日上午用別人的手機打電話還車，告知友人車子停放在一間汽車用品店裡。

李男家屬提供線索，稱李男在6月21日當天前往一間律師事務所，警方立刻出動，且在附近的垃圾桶發現李男丟棄了沾滿血跡的毛巾和麥子，而且監視器拍到的轎車畫面，都沒有看到李妻身影。警方由此研判，李妻可能已經遇害。

▲警方在垃圾桶發現李男丟棄了沾滿血跡的毛巾和麥桿，且監視器畫面中都沒有李妻身影。（圖／百度）

法醫相驗後確認毛巾上的血跡屬於李妻，但此時李男已經失蹤4天，可能移動距離有數千公里，而且完全不用證件、不開手機，讓警方相當頭大。6月22日警方發現李男在山東省德州市車站搭計程車前往河北省，立刻動身追蹤，緊跟著他的移動路線沿線跑了1000多公里，並在2天內調查了六個縣市共三百多名公車司機，終於在6月28日接獲最新線報，並於隔日凌晨逮獲李男，他被捕時還說：「我想著，花完身上的錢，就喝農藥。」

▲一名有20多年辦案經驗的老刑警，研判李妻已經遇害，耗時7天破了這一樁狠夫殺妻案。（圖／百度）

原來李男在6月18日當天就已經殺死妻子再棄屍；用妻子手機轉帳給小姨子，是為了營造妻子還活著的假相。李男在警方的押解下來到棄屍地點並還原現場，原來他當晚在家持刀捅傷妻子，原本想騎車載她去醫院，卻臨時改變主意，活活掐死妻子；據李男鄰居表示，李男和妻子經常因為金錢而發生爭執，可能就是因為這個原因，他才會對妻子痛下殺手。

延伸閱讀

▸ 傳嫌楊冪前夫沒名氣分手！「小劉嘉玲」嫁豪門爆遭虐打家暴 慘淪富尪出氣筒

▸ 超商發放三倍券！不能「24小時隨時領」 背後原因曝光了

▸ 影／海龜悲歌「被垃圾困住」集體沖上岸 仔細一看：頭都沒了