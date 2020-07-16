10萬紓困「等2個月審核中」他等開一槍　網速領全灑股票：都賺回來了

▲日前民眾湧入辦紓困貸款。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

「振興券都開始發了！」一名男網友哀號，因疫情影響收入，日前向銀行申請10萬紓困金，怎料2個過去，系統還是顯示審核中，打給客服也只得到「耐心等候」的答案，「人跟我一樣還在等的嗎？」底下網友則回應「我紓困投入股市裡面，都賺回來了！」

一名男網友在臉書《爆怨公社》哀怨表示，5月向銀行申請紓困貸款，轉眼間，實體三倍券都上路了，每天盯著貸款進度網站，「還在審核中？啊不能過早早跟我說啊⋯電話詢問的結果也只是叫我繼續等，有人跟我一樣還在等的嗎？」

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事實上，原PO大概猜得到，「紓困審核應該是gg了啦」，不過還是希望銀行能傳一封婉拒通知也好，「還是想知道到底還要等多久才要開我一槍？」

文章曝光後，有苦主也跳出來討拍，「我跟你一樣，5月23日申請到現在，你不說我都已經忘了」、「X庫也很久，但是我戶頭沒8萬應該就過不了了」、「要打電話去問承辦，我的承辦就沒把我送件」、「5/8申請X庫，一樣到現在審核中，我應該申請的時候，沒有滿6個月的勞保年資，還有申請分行不是我薪轉的分行」。

▲雖已截止紓困，原PO強調，已申辦的會繼續審核！（圖／翻攝爆怨公社）



另一派網友則迅速拿到錢，「2小時就過了」、「當天申請，當天核准」、「太久了吧，我也中X，隔天就拿到錢」、「10萬早花光了，你還沒拿到手嗎」、「最多2個禮拜+入帳，我就是這樣，但是你這個應該是沒有了！因為已經結束了，疫情都緩和了」、「我紓困投入股市裡面，都賺回來了」。