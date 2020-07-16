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富豪夫妻「賣掉全部身家」環球旅行！爽玩10年…銀行帳戶一查「入帳8億」

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▲▼北京夫妻變賣家產，環球旅行10年。（圖／翻攝自微博）

▲北京夫妻變賣家產，環球旅行10年。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

多少人敢說走就走？而北京一對夫妻張昕宇和梁紅就是這樣的人，賣掉了朋友和家人眼中的「美好生活」，將北京的公司和房子變賣，籌出1億人民幣（約新台幣4億元）的旅費，用行動踐行自己年輕時的夢想，來了一場說走就走的旅行，而這趟旅行，花了10年。

綜合陸媒報導，十幾年前，丈夫張昕宇拿著2萬元（人民幣，下同），和梁紅一起白手起家，做起了機械出口外貿生意。他憑藉著過人的機械才能選品，和妻子互相配合，把生意做得風生水起。

在玩命般奮鬥的那幾年裡，他們四處奔波奮鬥，沒睡過一個完整的覺，每天一睜眼就想著賺錢。短短幾年裡，他們迅速躋身千萬富豪的行列。

▲▼北京夫妻變賣家產，環球旅行10年。（圖／翻攝自微博）

▲他們的旅行是玩命。（圖／翻攝自微博）

每天睜眼閉眼就是賺錢的生活，真的是自己想要的嗎？某一天，張昕宇豁然開朗，突然和梁紅說，「要不我們換個活法，去環遊世界？」梁紅一向無條件支持丈夫，聽到這個大膽的想法，她吃了一驚，卻笑著說了句「好」！

這場耗資1億、時間跨度長達 10年的環球旅行，做決定只花了1分鐘，但他們卻整整籌備了5年。他們變賣了北京的房子與公司，籌集近1億的旅行費，一起考取了直升機、帆船、滑翔、潛水各種執照，還系統學習了野外求生技能。

一切準備就緒，他們正式告別了過往的安逸生活，踏上了環球探險之旅，開啟了另一種人生。不過，別人環球旅行是享受，他們是在玩命，自己開越野車、開帆船、開飛機，從一個半球跨越另一個半球。

▲▼北京夫妻變賣家產，環球旅行10年。（圖／翻攝自微博）

▲他們生命多次受到威脅。（圖／翻攝自微博）

他們幾度在生死的邊緣簽下生死狀，曾冒著5年不能生育的風險，深入「核爆鬼城 」車諾比，近距離記錄遭受核輻射後的城市；曾穿著防彈衣，帶著AK-47、重機槍、火箭彈......，踏上了令人聞風喪膽的索馬利亞；曾深入安第斯山脈的叢林，與緝毒部隊一起，炸毀毒販老巢；還去哥倫比亞，扛著隨時被槍擊的風險，採訪了當地的黑幫老大。

他們開著改裝車，穿越了中國四大無人區，羌塘、可哥西里、阿爾金山、羅布泊。還為了給在戰火中掙扎的人民一點安慰，他們耗資幾百萬，修復了被塔利班炸毀的阿富汗巴米揚大佛。但是他們徹底激怒了塔利班，被恐怖分子懸賞追殺，每顆人頭5萬美金，因此被迫隱匿行蹤近 9 個月。

4次被綁架，無數次搶劫，被持槍威脅，他們穿梭在槍林彈雨中，在炮火中死裡逃生......，有人說他們這是在玩命，有人好奇他們為什麼永遠熱情滿滿，張昕宇卻說，「只要梁紅在我身邊，我的激情永遠不會消褪。」攜手旅行，做有意義的事，他們把所有的危險都變成了浪漫的歷險。

▲▼他們青梅竹馬。（圖／翻攝自微博）

▲他們是青梅竹馬。（圖／翻攝自微博）

他們驚心動魄的歷險振奮人心，但這對夫妻的恩愛與默契，卻更讓人為之動容。「31 年前，6歲的我，認識了4歲的她，當時我就覺得，這輩子要和她糾纏不清了，」張昕宇笑了。

他們相識於幼稚園，青梅竹馬，兩小無猜，兩人每天手拉著手，一起寫作業，一起玩耍，見證了彼此的青春，一起經歷了艱苦的創業，歷盡旅途中的艱難險阻。

10年的旅程，他們幾乎花光了前半生的積蓄，從「土豪」 變得只剩下「土」，但在清算財產時，他們卻意外地發現，靠著紀錄片和直播，他們又賺了2億元人民幣（約新台幣8億元）。

他們說，等有一天老了，再也折騰不動了，就開間茶館，專門給人講講一路上的故事，「多快樂啊，這些事我能聊一輩子。」

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