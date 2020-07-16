國軍收賄手法再升級　連毒梟慣用的「死轉手」都派上場

圖文／鏡週刊

國防部爆重大貪瀆案！總統蔡英文為落實照顧國軍政策，從2017年力推「興安專案」，斥資數百億元大幅改建全台81處老舊營舍及換發作戰裝備，藉此提升國軍戰力。未料，其中位在台北市公館、號稱台海防空第一線的空軍作戰指揮部（簡稱空作部），發包近30億元打造的抗炸新建大樓，竟傳出得標的中華工程公司涉嫌浮報施工費用，與下包商聯手行賄軍備局少將處長3000萬元，檢調連月來根據所掌握的情資，先後搜索國防部及中工等地，並大舉約談涉案人士，案情持續擴大中。

軍備局少將處長張大偉（如上圖）遭控在車上先收下500萬元賄款，並把車鑰匙拷貝給白手套，準備以死轉手方式收尾款。辦案人員掌握，業者第二次和張大偉見面時並未送錢，但張提議下次交付賄款時雙方不要碰面，而是主動提供他白色的豐田Altis房車鑰匙，要求業者直接打開車門，把錢放到後車廂，以類似毒品交易案中常見的「死轉手」方式，把賄款交給他，以避免雙方碰面遭檢調蒐證掌握。

獲悉上情的檢調單位隨即展開搜索，果然從該名砂石業者的辦公室查扣到1把車鑰匙，經暗中比對，不僅確認與張大偉的車款相符，具遙控功能的鑰匙也確實可開啟張的車門，形同關鍵的行賄鐵證，令辦案人員士氣大振。

檢調再比對該名砂石業者的手機GPS定位系統，確認他所供稱的時間點，確曾出現在張大偉所住的桃園社區，顯見證詞可信度極高，於是在今年3月31日趁著清明連假前夕，檢調持搜索票直搗軍備局。

為尊重國防部，檢調在執行任務的第一時間還知會國防部長嚴德發，專案小組除首度約談張大偉，並扣得他的手機，連時任中工總經理沈華養、張姓經理、孫姓建築師及其他相關的砂石業者也被約談到案。

不過，張大偉自始至終都否認收賄，還說不清楚砂石業者如何取得他的車鑰匙，一副坦蕩蕩的模樣，但人證、物證都攤在眼前，張僅以不知情撇清，並不足以釐清涉案。

至於沈華養則強調依法得標，工程款項經細算並未灌水，但他已在今年7月初突然卸任，由於中工是上市公司，公司被檢調搜索，理應主動發布重訊向投資人說明，卻至今隻字未提，加上中工被控浮編工程費用，恐另涉證交法特別背信罪及違反《商業會計法》等罪，專案小組已將案情鞏固，後續還有一堆涉案人，恐隨案情發展一一現形。

至於張大偉涉案部分，在新北市調處準備將相關人等移送複訊時，檢方卻未同意，一度引起調查局人員質疑，直到清明節過後，檢方才傳訊張大偉等人出庭，訊後並將張請回。



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