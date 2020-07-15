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畫面飄過「超級紅人」驚呆！他曬成「地獄怪客」還上新聞　怒刷一波存在變主角

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記者黃心瑀／綜合報導

一部原本是拍攝魟魚的影片，竟然因為一名「超級紅人」意外引發大家關注！美國佛羅里達州日前有人拍攝到一幕特別的鏡頭，3隻體型超大的魟魚正在海裡游著，不過影片中卻意外捕捉到一名泳客的身影，但最令人感到驚訝的是，這人全身因為曬傷而發紅，而且紅的程度還不是淡紅色，而是結結實實像被紅色印泥蓋上去一樣紅，看起來就像是電影角色「地獄怪客」一樣。

綜合外媒報導，這個影片是在佛羅里達州所拍攝到的，原本拍攝者只是想捕捉魟魚們的身影，卻意外發現這個驚人的一幕，該名留著鬍子的男子全身超級紅，浸泡在綠色的海水當中，讓他顯得更加的突兀；美國媒體「ABC News」發布了這個影片之後，引起網友們熱烈的討論，因為這名「全身紅」的泳客實在是太引人注目了，存在感超級高，讓人想忘也忘不了。

網友看了影片之後，紛紛將上半身已經被曬得通紅的泳客稱為「地獄怪客」，有些人則認為紅色中間還帶點皮膚色的他，更像是辣味起司條或是一隻煮熟的龍蝦；也有網友笑稱「魟魚的鋒頭完全被奪走，也許這些魟魚當時也在對這個他們第一次遇到的紅色人類，感到疑惑」、「這真的是人生中見過最紅的人了。」

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