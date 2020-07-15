中科三期遭疑影響農業用水、居民健康　農民北上打行政訴訟

▲農民認為，中科營運迄今，對當地農業及居民健康所造成重大衝擊。（圖／環境權保障基金會提供）



記者許展溢／台北報導

環保團體今（15日）到台北高等行政法院大門召開記者會指出，爭議多年的中科三期環評，如今台中后里農民再度提起行政訴訟，要求撤銷二階環評處分，今日首度開庭審理，后里農民代表及律師團律師籲請法院作出正確判決。

環境權保障基金會說明，中科三期2018年通過二階環評，但環評過程仍引發「邊營運邊環評」、「未評估農民用水影響」，未評估「 4-甲基-2-戊酮」、「異丙苯」、「α-甲基苯乙烯」等危害性化學物質，以及「未將全區納入健康風險評估」等違法爭議，並已造成當地農業用水及居民健康影響，而遭后里農民再次提起撤銷環境影響評估訴訟。

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后里農民原告許金水說，做農幾十年很清楚，自從中科來了以後，高灘地的稻作灌溉用水變得特別缺乏，中科的承諾一再跳票讓農民無法接受。原告后里花卉專業農陳欽全強調，中科跟水利會簽訂第三期裏作（冬季枯旱期雜作）水權調撥，第三期剛好是后里地區揚名國際的高經濟花卉最需要用水的時節，對農民來說影響極大。

▲中科三期環評訴訟記者會。（圖／環境權保障基金會提供）



后里區公館里馮詠淮里長以自身罹癌經驗說明，30年來不曾抽菸，卻在2018年中秋節前例行健康檢查赫然發現自己已經是肺腺癌，當里長參與里民婚喪大小事很清楚，后里死亡率當中有65%是癌症死亡，在這當中有35%是因為肺腺癌喪失生命。中科對於新增加廠商的製程跟化學物質至今都尚未掌握，居民對於既有污染源的健康風險始終抱持懷疑。

中科三期律師團召集人邱瑛琦律師表示，中科三期環評忽略本案將剝奪農民已經缺乏的用水，而未評估農業用水影響；也忽略后里居民受污染源包圍、癌症與致死率高於全台中、全國，而未完整評估中科三期園區危害性化學物質的健康風險，是后里農民第三度提起撤銷環評訴訟的主因。

中科三期律師團許文懷律師則指出，中科三期環評針對危害性化學物質的排放預估也大有問題，僅計算環評當時已營運的友達光電之煙道取樣推估排放量，對園區其他未出租的廠商面積，以及環評評估規範要求包含「意外洩漏可能產生的排放量」皆未推估，中科三期剝奪農民生存所需用水、留下致癌風險，是一件「不可容許」的事。



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