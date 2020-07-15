垂秀夫傳接任日本駐中大使　曾駐台2年多在總統府辦攝影展！

▲垂秀夫（右一）曾任職於台日交流協會。（圖／取自陳建仁臉書）



記者王佩翊／綜合外電報導



日本政府15日傳出，有意指派外務省官方長垂秀夫擔任日本駐中大使。現年59歲的垂秀夫擅長中文，與現任日本駐中大使同樣出身於中國班（チャイナスクール），進入外務省工作後，曾任外務省中國及蒙古課長、駐中公使，更曾於2016年至2018年期間任職於台灣日本交流協會台北事務所，並自2019年7月起擔任外務省官房長。

根據《時事通信社》報導，59歲的垂秀夫1985年進入外務省工作，出身於被稱為中國班的外務省中文研修組，長年投身於對中外交。在外務省就職期間，垂秀夫曾任中國及蒙古課長、駐中公使、領事局長，並於2019年7月起擔任外務省官房長。據悉，他在共產黨內也有自己的人脈，被外界認為是外交界的實力派，不過這樣的人脈似乎也引發北京當局的疑慮。



根據《日本放送協會》報導，隨著中國開始頻繁出入日本周遭海域以及強化香港統治問題，日本政府似乎將與中國的關係視為最重要的雙邊關係之一，因此才會指派長年投身與對中外交的垂秀夫擔任大使，希望能透過他向中國傳達兩國間各種尚未解決案件的日方主張，並致力改善雙方關係。



基於國際條約，日本政府須先徵求中國的事前同意，待取得同意後，這件人事案才會正式在內閣會議中被決定。另一方面，垂秀夫曾在2016年至2018年期間任職於台日交流協會，與台灣淵源頗深。

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